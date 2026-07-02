5 Manfaat Makan Buah Naga untuk Kesehatan Seksual Pria, Benarkah Bisa Tingkatkan Performa?

JAKARTA – Buah naga atau pitaya tak hanya menarik perhatian karena warna cerah dan tampilannya yang eksotis. Di balik penampilannya, buah tropis ini menyimpan beragam nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh, termasuk berpotensi mendukung kesehatan seksual pria.

Meski belum ada bukti ilmiah yang menyatakan buah naga dapat secara langsung meningkatkan performa di ranjang, kandungan vitamin, mineral, dan antioksidannya dipercaya membantu menjaga aliran darah, keseimbangan hormon, hingga kesehatan jantung yang semuanya berperan dalam fungsi seksual.

Selain rendah kalori, buah naga mengandung vitamin C, magnesium, zat besi, kalium, kalsium, serat, serta berbagai senyawa antioksidan, demikian dilansir dari laman Hims.

Manfaat Buah Naga untuk Seksualitas Pria

1. Membantu Menjaga Aliran Darah

Salah satu manfaat terbesar buah naga berasal dari kandungan antioksidannya. Senyawa ini membantu melindungi sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas sekaligus mengurangi peradangan.

Pembuluh darah yang sehat memungkinkan sirkulasi darah berjalan lebih lancar, termasuk menuju organ reproduksi pria. Aliran darah yang optimal merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung fungsi ereksi.

Selain itu, kandungan kalium dan kalsium pada buah naga turut berperan menjaga kesehatan pembuluh darah serta fungsi otot.

2. Magnesium Mendukung Keseimbangan Hormon