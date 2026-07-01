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Jadwal Imunisasi Bayi 0 Bulan hingga Anak Kelas 6 SD, Jangan Sampai Telat

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 01 Juli 2026 |17:10 WIB
Jadwal Imunisasi Bayi 0 Bulan hingga Anak Kelas 6 SD, Jangan Sampai Telat
Jadwal Imunisasi Bayi 0 Bulan hingga Anak Kelas 6 SD, Jangan Sampai Telat (Foto: Freepik)
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JAKARTAImunisasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Karena itu, orang tua perlu memastikan buah hati mendapatkan imunisasi sesuai jadwal sejak lahir hingga usia sekolah agar perlindungan terhadap penyakit tetap optimal.

Imunisasi adalah upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan imunisasi, seseorang yang terpapar penyakit memiliki kemungkinan lebih kecil untuk sakit, atau jika terinfeksi gejalanya cenderung lebih ringan.

Penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dikenal sebagai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).

Jadwal Imunisasi Dasar Lengkap untuk Bayi

Imunisasi dasar diberikan sejak bayi baru lahir hingga usia 11 bulan. Berikut jadwal imunisasi rutin yang dianjurkan:

  • Lahir (0 bulan) Hepatitis B dosis lahir (HB-0)
  • 1 bulan BCG, Polio tetes 1 (bOPV-1)
  • 2 bulan DPT-HB-Hib 1, Polio tetes 2 (bOPV-2), PCV 1, Rotavirus 1
  • 3 bulan DPT-HB-Hib 2, Polio tetes 3 (bOPV-3), PCV 2, Rotavirus 2
  • 4 bulan DPT-HB-Hib 3, Polio tetes 4 (bOPV-4), Polio suntik (IPV) 1, Rotavirus 3
  • 9 bulan Campak-Rubela (MR) 1, Polio suntik (IPV) 2
  • 10 bulan Japanese Encephalitis (JE)* untuk wilayah endemis
  • 12 bulan PCV 3
  • 18 bulan DPT-HB-Hib 4, Campak-Rubela (MR) 2 Khusus daerah endemis Japanese Encephalitis (JE).

Jadwal Imunisasi Anak Usia Sekolah (BIAS)

Untuk mempertahankan kekebalan tubuh, anak juga perlu mendapatkan imunisasi lanjutan melalui program Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS).

  • Kelas 1 SD/MI/sederajat Campak-Rubela (MR), DT
  • Kelas 2 SD/MI/sederajat Td
  • Kelas 5 SD/MI/sederajat Td, HPV*
  • Kelas 6 SD/MI/sederajat HPV*

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Topik Artikel :
Imunisasi Anak Vaksin Imunisasi
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