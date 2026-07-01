JAKARTA – Imunisasi merupakan salah satu langkah paling efektif untuk melindungi anak dari berbagai penyakit berbahaya. Karena itu, orang tua perlu memastikan buah hati mendapatkan imunisasi sesuai jadwal sejak lahir hingga usia sekolah agar perlindungan terhadap penyakit tetap optimal.
Imunisasi adalah upaya untuk membentuk atau meningkatkan kekebalan tubuh terhadap penyakit tertentu. Dengan imunisasi, seseorang yang terpapar penyakit memiliki kemungkinan lebih kecil untuk sakit, atau jika terinfeksi gejalanya cenderung lebih ringan.
Penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi dikenal sebagai Penyakit yang Dapat Dicegah dengan Imunisasi (PD3I).