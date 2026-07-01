In This Economy! Dupe Culture Makin Diminati, Apa Bedanya dengan Produk KW?

DUPE culture menjadi salah satu tren yang semakin populer, terutama di kalangan pencinta fashion dan kecantikan. Di tengah meningkatnya biaya hidup, banyak konsumen memilih produk yang menawarkan tampilan atau fungsi serupa dengan barang bermerek, tetapi dijual dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

Fenomena ini berkembang pesat berkat media sosial. Melalui tagar seperti #dupe dan #dupefashion, pengguna saling berbagi rekomendasi produk alternatif yang dinilai memiliki kualitas atau desain mirip dengan produk premium.

Lantas apa itu dupe culture? Apa bedanya dengan produk KW yang sudah merajalela secara lama di masyarakat dunia? Mari mengulas lebih dalam soal dupe culture dalam artikel ini.

1. Apa Itu Dupe Culture?

Dilansir dari Benlabs, istilah dupe merupakan singkatan dari duplicate. Dalam dunia fashion, dupe merujuk pada produk yang terinspirasi dari barang mewah atau populer, tetapi diproduksi oleh merek lain dengan harga yang lebih murah.

Produk dupe tidak mengklaim sebagai barang asli. Sebaliknya, produsen maupun pembelinya justru secara terbuka menyebut produk tersebut sebagai alternatif dari merek ternama. Karena itu, dupe berbeda dengan barang palsu atau KW.

2. Lalu Apa Bedanya Dupe dengan Barang KW?

Barang KW atau produk palsu dibuat agar menyerupai produk asli, mulai dari logo, nama merek, hingga kemasannya. Tujuannya adalah membuat konsumen percaya bahwa produk tersebut merupakan barang original.

Praktik seperti itu dapat melanggar hak kekayaan intelektual. Bahkan, produksi barang KW bisa melawan hukum.

Sementara itu, produk dupe tidak menggunakan identitas merek lain. Meski desain, warna, atau modelnya bisa terlihat mirip, produk tersebut tetap dipasarkan menggunakan mereknya sendiri.

Dengan kata lain, dupe menawarkan pengalaman atau tampilan yang serupa tanpa berpura-pura menjadi produk asli. Jadi, produk dupe berbeda dengan produk KW.