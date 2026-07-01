Deretan Kafe yang Bisa Berinteraksi dengan Hewan Langsung

MENIKMATI waktu di kafe kini tidak hanya sebatas bersantai sambil menikmati makanan dan minuman. Sejumlah kafe menawarkan pengalaman berbeda dengan menghadirkan berbagai hewan yang bisa diajak berinteraksi langsung oleh pengunjung.

Konsep ini menjadi daya tarik tersendiri. Utamanya bagi pecinta hewan yang ingin merasakan suasana nongkrong yang lebih unik, hangat, dan menyenangkan.

Berikut adalah beberapa pilihan kafe terbaik di kawasan Jakarta dan sekitarnya yang bisa kamu cicipi untuk santai sambil berinteraksi langsung dengan berbagai jenis hewan:

1. Animal.inc Cafe (PIK2)

Pertama, ada Animal.inc Café yang terletak di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2. Kafe eksotis di Entertainment District PIK2 ini memungkinkan kamu untuk berinteraksi, memberi makan, dan bermain dengan lebih dari 19 jenis hewan eksotis.

2. Capyca Pet Cafe (Jakarta Utara)

Kemudian, ada Capyca Pet Cafe yang terletak di Jakarta Utara. Kafe yang memiliki cabang kedua di PIK ini sangat populer sebagai tempat nongkrong ditemani capybara menggemaskan dan hewan lucu lainnya.

3. The Cat Cabin (Kemang)

Geser ke wilayah Jakarta Selatan, tepatnya di Kemang, ada The Cat Cabin. Kafe kucing legendaris di mana kamu bisa bersantai santai di area indoor yang nyaman sambil dikelilingi dan bermain dengan kucing-kucing jinak.