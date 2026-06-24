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Bisnis Kafe Terganggu Gegara Listrik Padam, Amel Carla: Mana Makin Mahal!

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 24 Juni 2026 |17:10 WIB
Bisnis Kafe Terganggu Gegara Listrik Padam, Amel Carla: Mana Makin Mahal!
Bisnis Kafe Terganggu Gegara Listrik Padam, Amel Carla: Mana Makin Mahal! (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Aktris Amel Carla melayangkan keluhan kepada PLN setelah bisnis kuliner miliknya di Solo terdampak pemadaman listrik mendadak. Ia mengaku mengalami kerugian operasional dan harus meminta maaf kepada pelanggan karena gangguan tersebut terjadi tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Melalui unggahan di platform Threads, Amel mengungkapkan kendala yang dialami kafe miliknya, Pasming Space Solo. Ia mengaku kecewa karena pemadaman listrik serentak tersebut sudah terjadi hingga tiga kali.

"Ya Allah sedih banget, ini udah kali ke-3 Pasming Space Solo (cafeku) kena mati lampu serentak tanpa pemberitahuan dari PLN," tulis Amel Carla, dikutip Rabu (24/6/2026).

Amel Carla

Situasi tersebut semakin menyulitkan karena kafe miliknya belum memiliki sumber listrik cadangan seperti genset maupun lampu darurat. Akibatnya, kenyamanan pelanggan yang sedang berkunjung ikut terganggu.

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