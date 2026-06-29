Parents Wajib Tahu, Kebiasaan Ini Bikin Anak Jadi Terlambat Bicara

JAKARTA - Orangtua pasti ingin buah hatinya tumbuh dengan baik dan cerdas. Namun, di era digital saat ini orangtua perlu mengontrol tingkah anak agar tumbuh kembangnya tetap optimal.

Ada kebiasaan yang tanpa disadari menghambat anak bicara. Dokter Spesialis Anak dan Konselor Laktasi Aisya Fikritama, Sp.A. mengungkapkan dua hal yang membuat anak terlambat bicara. “Ada beberapa kebiasaan yang tanpa sadar bikin anak jadi lebih lambat bicaranya,” ucapnya.

Pertama, lanjutnya, screen time yang berlebihan. “Masalahnya, bukan cuma soal nonton layar. Tapi kalau anak terlalu lama menontonnya, dia akan kehilangan kesempatan untuk bisa bicara atau komunikasi dua arah,” ucap dr. Aisya.

Menurutnya, screen time diperbolehkan, asalkan sesuai usia dan durasinya dan juga didampingi oleh orangtua. “Lalu, pilih tontonan yang mengajak komunikasi dengan anak, contohnya Dora The Explorer, Blues Clues, dan lain sebagainya. Intinya program itu dirancang untuk melatih bahasa anak,” kata dr. Aisya.

Lalu, kebiasaan kedua, orangtua sudah terlalu paham dengan bahasa atau kode anak. “Misalnya nih, anaknya menunjuk gelas, nah orangtuanya langsung mengambil gelas itu tanpa bertanya. Harusnya kita bertanya, ‘adik mau apa? Oh adik mau minum ya? Mau diambilin gelas?’ Jadi kita nggak selalu buru-buru mengambilkan tanpa adanya komunikasi atau mengobrol,” tuturnya.

Jadi kalau si kecil menunjuk gelas, ajak berkomunikasi, di situ akan ada stimulasi anak untuk bisa mengatakan apa yang diinginkannya.

“Kesimpulannya, kurangi screen time yang berlebihan, perbanyak mengobrol, dan berikan kesempatan anak lebih banyak untuk mengungkapkan apa yang diinginkannya,” kata dr. Aisya.

(Agustina Wulandari )

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