8 Cara Ampuh Mengurangi Screen Time yang Wajib Kamu Coba!

JAKARTA - Menatap layar gawai sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan, seperti memicu gangguan tidur hingga masalah pola makan.

Kalau kamu merasa belakangan ini terlalu sering menatap layar ponsel, jangan khawatir! Melansir Healthline, ada delapan tips praktis yang bisa kamu terapkan untuk mulai mengurangi screen time atau waktu layar, yuk simak!

1. Pantau Waktu Penggunaan Layar

Langkah pertama untuk mengubah gaya hidupmu adalah mengetahui kondisi saat ini. Banyak ponsel pintar yang sudah dilengkapi dengan fitur pelacak waktu layar.

Kamu bisa melihat berapa lama waktu yang kamu habiskan dan aplikasi apa yang paling menyita waktu. Jika memungkinkan, hapus aplikasi yang paling sering membuatmu lupa waktu agar tidak mudah diakses.

2. Ubah Layar Menjadi Hitam Putih

Coba atur layar ponselmu ke mode hitam putih atau greyscale. Tanpa warna-warni yang mencolok, tampilan layar akan menjadi kurang menarik. Beberapa penelitian menemukan bahwa mengubah warna layar menjadi hitam putih terbukti efektif mengurangi waktu penggunaan karena ponsel terasa tidak terlalu menggoda untuk terus dilihat.

3. Matikan Notifikasi yang Tidak Penting

Bunyi atau getaran dari ponsel sering kali memancing untuk segera mengeceknya. Masuklah ke pengaturan dan matikan peringatan dari aplikasi yang tidak terlalu mendesak. Kamu juga bisa mengaktifkan mode "Jangan Ganggu" atau mode fokus agar hanya pesan penting saja yang masuk.

4. Tentukan Waktu Bebas Layar

Buatlah aturan tegas mengenai kapan dan di mana kamu tidak boleh menggunakan ponsel. Sebagai contoh, saat sedang makan, saat berkumpul bersama teman, atau sebelum tidur. Menjauhkan ponsel sebelum tidur sangat penting agar waktu istirahatmu tidak terganggu oleh cahaya layar.

5. Cari Hobi Baru atau Lakukan Aktivitas Fisik