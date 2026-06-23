Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

8 Cara Ampuh Mengurangi Screen Time yang Wajib Kamu Coba!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |19:00 WIB
8 Cara Ampuh Mengurangi Screen Time yang Wajib Kamu Coba!
Ilustrasi screen time. (Foto: dok Freepik/tirachardz)
A
A
A

JAKARTA - Menatap layar gawai sebenarnya bukanlah hal yang sepenuhnya buruk. Namun, jika dilakukan secara berlebihan, kebiasaan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan, seperti memicu gangguan tidur hingga masalah pola makan.

Kalau kamu merasa belakangan ini terlalu sering menatap layar ponsel, jangan khawatir! Melansir Healthline, ada delapan tips praktis yang bisa kamu terapkan untuk mulai mengurangi screen time atau waktu layar, yuk simak!

1. Pantau Waktu Penggunaan Layar

Langkah pertama untuk mengubah gaya hidupmu adalah mengetahui kondisi saat ini. Banyak ponsel pintar yang sudah dilengkapi dengan fitur pelacak waktu layar. 

Kamu bisa melihat berapa lama waktu yang kamu habiskan dan aplikasi apa yang paling menyita waktu. Jika memungkinkan, hapus aplikasi yang paling sering membuatmu lupa waktu agar tidak mudah diakses.

2. Ubah Layar Menjadi Hitam Putih 

Coba atur layar ponselmu ke mode hitam putih atau greyscale. Tanpa warna-warni yang mencolok, tampilan layar akan menjadi kurang menarik. Beberapa penelitian menemukan bahwa mengubah warna layar menjadi hitam putih terbukti efektif mengurangi waktu penggunaan karena ponsel terasa tidak terlalu menggoda untuk terus dilihat.

3. Matikan Notifikasi yang Tidak Penting

Bunyi atau getaran dari ponsel sering kali memancing untuk segera mengeceknya. Masuklah ke pengaturan dan matikan peringatan dari aplikasi yang tidak terlalu mendesak. Kamu juga bisa mengaktifkan mode "Jangan Ganggu" atau mode fokus agar hanya pesan penting saja yang masuk.

4. Tentukan Waktu Bebas Layar

Buatlah aturan tegas mengenai kapan dan di mana kamu tidak boleh menggunakan ponsel. Sebagai contoh, saat sedang makan, saat berkumpul bersama teman, atau sebelum tidur. Menjauhkan ponsel sebelum tidur sangat penting agar waktu istirahatmu tidak terganggu oleh cahaya layar.

5. Cari Hobi Baru atau Lakukan Aktivitas Fisik

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/30/629/3159045//anak_main-wpye_large.jpg
Bahaya! Keseringan Main HP Bikin Anak Depresi dan Cemas
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement