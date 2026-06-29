9 Olahan Mie dari Berbagai Daerah di Indonesia yang Menggugah Selera

JAKARTA - Bagi sebagian orang, mie merupakan alternatif karbohidrat pengganti nasi. Mie juga sudah jadi comfort food di hati sebagian orang.

Apalagi, Indonesia memiliki kekayaan kuliner yang luar biasa, termasuk dalam olahan mie. Hampir setiap daerah memiliki sajian mie dengan bahan, bumbu, dan cara penyajian yang unik.

Nah, berikut adalah ragam olahan mie dari berbagai daerah di Indonesia:

1. Mie Aceh (Aceh)

Menggunakan mie kuning tebal yang dimasak dengan bumbu rempah kari yang sangat kuat dan pedas. Biasanya disajikan dalam tiga pilihan: goreng kering, tumis (nyemek/sedikit kuah), atau kuah, dengan tambahan irisan daging sapi, kambing, atau makanan laut.

2. Mie Gomak (Sumatra Utara)

Kerap dijuluki sebagai "spageti Batak". Mie ini menggunakan mie lidi yang ukurannya cukup besar dan direbus. Ciri khas utamanya adalah penggunaan bumbu andaliman yang memberikan sensasi pedas dan getir di lidah.

3. Mie Celor (Palembang, Sumatra Selatan)

Terdiri dari mie berukuran besar (mirip udon) yang disiram dengan kuah kental perpaduan dari santan dan kaldu udang segar. Biasanya disajikan bersama telur rebus, tauge, dan kucai.

4. Mie Kocok (Bandung, Jawa Barat)

Menggunakan mie kuning gepeng yang disajikan dalam kuah kaldu sapi bening berselera ringan namun gurih. Isian wajibnya adalah potongan kikil sapi yang empuk, tauge, bakso, dan taburan daun seledri.

5. Bakmi Jawa (Yogyakarta dan Jawa Tengah)