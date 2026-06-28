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Celine Evangelista Mulai Ajari Putrinya Beribadah, Banjir Dukungan Warganet

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |16:01 WIB
Celine Evangelista Mulai Ajari Putrinya Beribadah, Banjir Dukungan Warganet
Celine Evangelista saat mengajarkan anaknya salat. (Foto: dok Instagram/celine_evangelista)
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JAKARTA - Aktris Celine Evangelista kembali menjadi sorotan. Kali ini ia tampak membagikan momen mengharukan saat mulai mengajarkan putrinya, Jemima Guri, untuk berwudhu dan salat. 

Momen tersebut diunggah Celine melalui sebuah video di akun Instagram pribadinya. Dalam video itu, Celine mengaku dirinya masih terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik. Meski begitu, ia ingin membimbing anak-anaknya secara perlahan dalam menjalankan ibadah.

“Bismillah ya kaka.. mommy masih banyak salah & kurang nya tapi klo bukan mommy yg penuh keterbatasan ini, mau berharap sm siapa lg.. biar jadi pahala jariyah bagi mommy bimbing kalian satu per satu, pelan-pelan.. semoga Allah mudahkan,” tulis Celine.

Diketahui, Celine memutuskan menjadi mualaf pada 2024 lalu. Sejak saat itu, ia sering membagikan perjalanan spiritualnya kepada publik.

Melalui unggahan terbaru ini, Celine tampak mulai memperkenalkan ibadah kepada anak-anaknya. Namun, belum diketahui secara pasti apakah anak-anak Celine telah memeluk agama Islam seperti sang ibu.

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