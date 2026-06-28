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Tren Kuku Biru Langit Jadi Pilihan Favorit untuk Tampilan Musim Panas

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 29 Juni 2026 |10:07 WIB
Tren Kuku Biru Langit Jadi Pilihan Favorit untuk Tampilan Musim Panas
Cat kuku biru langit. (Foto: dok Pinterest)
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JAKARTA - Setiap musim selalu menghadirkan tren warna kuku yang berbeda. Untuk musim panas kali ini, warna biru langit atau sky blue menjadi salah satu pilihan yang paling banyak diminati. Warna ini dinilai mampu menghadirkan kesan segar, cerah, sekaligus menenangkan.

Dikutip dari Vogue, tidak seperti warna biru tua yang cenderung dramatis, biru langit menawarkan tampilan yang lebih lembut dan mudah dipadukan dengan berbagai gaya. Nuansa warnanya juga mengingatkan pada langit cerah di musim panas, sehingga cocok digunakan untuk melengkapi suasana liburan.

Menurut para ahli kecantikan, warna biru langit termasuk warna yang fleksibel. Warna ini dapat diaplikasikan pada berbagai bentuk dan panjang kuku, mulai dari kuku pendek dengan tampilan minimalis hingga kuku panjang dengan desain yang lebih kreatif.

Salah satu alasan warna ini begitu populer adalah kemampuannya untuk memberikan sentuhan warna tanpa terlihat terlalu mencolok. Biru langit tetap memberikan kesan menarik, tetapi tidak berlebihan sehingga cocok digunakan dalam berbagai kesempatan.

Selain diaplikasikan sebagai warna polos, biru langit juga bisa dipadukan dengan berbagai desain nail art. Misalnya, dipadukan dengan detail krom, motif bunga, efek ombre, hingga sentuhan warna putih untuk menciptakan tampilan yang lebih dinamis.

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