Diare Tak Selalu Berbahaya, Bisa Jadi Cara Lindungi Tubuh dari Kuman

JAKARTA - Diare sering dianggap sebagai kondisi yang harus segera dihentikan. Namun ternyata diare dalam kondisi tertentu justru merupakan mekanisme alami tubuh untuk melindungi diri dari infeksi.

Dokter Adam Prabata melalui media sosial X nya menjelaskan bahwa diare dapat membantu tubuh mengeluarkan kuman maupun racun dari saluran pencernaan lebih cepat.

“Tahukah kalian bahwa diare sebenarnya bisa menjadi cara tubuh melindungi diri dari kuman dan racun di usus?” tulis dr. Adam.

Ia menjelaskan, saat terjadi diare, usus besar mengalami gerakan yang lebih cepat dan kuat. Pada saat yang sama, penyerapan cairan di usus berkurang sehingga feses menjadi lebih encer.

Mekanisme tersebut bukan terjadi tanpa alasan. Berdasarkan hasil penelitian, sistem kekebalan tubuh memang sengaja memicu diare saat terjadi infeksi usus agar patogen lebih cepat dikeluarkan dari tubuh.