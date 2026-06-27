Segera Melahirkan, Intip Potret Cantik Chelsea Islan di Maternity Shoot Terbaru

KABAR bahagia datang dari aktris Chelsea Islan. Melalui unggahan terbaru di akun Instagram pribadinya, Chelsea membagikan momen maternity shoot sekaligus mengungkap bahwa usia kehamilannya kini telah memasuki 38 minggu.

Dalam pemotretan tersebut, Chelsea tampil begitu anggun dengan tema monokrom. Penampilannya pun banjir pujian.

1. Maternity Shoot

Chelsea Islan tampil cantik mengenakan gaun putih dengan konsep yang elegan dan hangat. Ia memamerkan baby bump yang semakin besar.

Sementara itu, sang suami, Rob Clinton Kardinal, tampak setia mendampinginya dalam beberapa potret romantis. Dia juga tak kalah mencuri perhatian.

Tak hanya membagikan foto-foto menawan, Chelsea juga menuliskan pesan menyentuh tentang penantiannya menyambut kelahiran buah hati pertama mereka yang akrab disapa Baby C.

"Officially entering 38 weeks today, and my heart is so full," tulis Chelsea mengawali unggahannya.

Chelsea mengaku tak menyangka perjalanan kehamilan selama sembilan bulan hampir sampai di garis akhir. Menurutnya, setiap momen yang dilalui, mulai dari tendangan kecil sang bayi, malam-malam tanpa tidur, hingga berbagai perubahan selama kehamilan, menjadi pengalaman berharga yang tak terlupakan.

"It's hard to believe we're this close to meeting the little one who's already changed our lives in so many ways. These past 9 months have been filled with excitement, challenges, endless love, and so much anticipation," lanjutnya.