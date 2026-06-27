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Potret Manis Pertunangan Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia, Romantis Bernuansa Pink

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 27 Juni 2026 |15:05 WIB
Potret Manis Pertunangan Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia, Romantis Bernuansa Pink
Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia resmi bertunangan. (Foto: Instagram/@asnawi_bhr)
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PESEPAKBOLA Indonesia, Asnawi Mangkualam, kembali menjadi sorotan publik. Kali ini bukan karena aksinya di lapangan, melainkan momen bahagia dalam kehidupan pribadinya.

Ya, Asnawi resmi melangsungkan pertunangan dengan sang kekasih, Yuriska Patricia. Acaranya berlangsung hangat dan penuh nuansa romantis.

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

1. Nuansa Serba Pink yang Elegan

Salah satu hal yang paling mencuri perhatian dari acara pertunangan ini adalah konsep dekorasinya yang didominasi warna pink lembut. Warna ini paling kental terlihat pada baju yang dikenakan Asnawi dan juga Yuriska.

Asnawi mengenakan beskap dan celana berkelir pink. Ada sentuhan kain tenun yang dikenakannya di bagian bawah.

Sementara Yuriska, dia tampil begitu menawan dengan balutan kebaya berkelir pink, senada dengan baju Asnawi. Untuk bawahan, Yuriska juga mengenakan kain tenus sama seperti Asnawi.

Asnawi Mangkualam dan Yuriska Patricia

Penampilan Yuriska makin menawan dengan riasan yang soft glam. Rambutnya ditata dengan sempurna. Dia mencepolnya menjadi satu ke balakang. Hiasan di rambut pun mempermanis tampilannya.

Nuansa pink tersebut menghadirkan suasana yang hangat, intim, dan romantis. Hal ini tentunya sejalan dengan momen spesial yang dirayakan oleh kedua pasangan.

 

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