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Sering Sakit Meski Hidup Sehat Bisa Tanda Ada Gangguan Usus, Jangan Abaikan!

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |09:05 WIB
Sering Sakit Meski Hidup Sehat Bisa Tanda Ada Gangguan Usus, Jangan Abaikan!
Sakit di usus. (Foto: Freepik)
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APAKAH kamu merasa sering sakit dan lemas padahal tidak pernah telat makan serta menerapkan pola makan yang benar? Jika pernah, kamu patut waspada.

Bisa jadi, itu tanda ada masalah di usus kamu. Hal ini tentu tidak boleh diabaikan dan harus mendapat pemeriksaan khusus.

Pasien Rumah Sakit Babble

1. Sering Sakit Meski Hidup Sehat

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama, dalam unggahan di akun Instagramnya beri penjelasan soal kondisi seseorang yang merasa sering sakit dan lemas padahal tidak pernah telat makan serta menerapkan pola makan yang benar. Menurutnya, kondisi tersebut bisa menjadi indikator adanya masalah di dalam usus.

“Teman-teman kenapa ya sekarang sepertinya banyak sekali yang gampang sakit, gampang drop? Padahal katanya makannya sudah cukup. Bisa jadi salah satu jawabannya ada di usus,” kata dr. Gia.

dr. Gia menyebut, 70 persen sistem imun tubuh berada di saluran pencernaan termasuk usus. Usus sendiri memiliki peran penting dalam mencerna makanan, menjaga keseimbangan tubuh dan memperkuat sistem pertahanan tubuh.

“Di dalam usus kita ada yang disebut juga dengan mikrobiom, itu triliunan bakteri baik yang membantu menjaga keseimbangan saluran cerna sekaligus mendukung daya tahan tubuh,” ucap dia.

 

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