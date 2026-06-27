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Rokok Turunkan Kualitas Sperma, Suami Wajib Berhenti saat Promil

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 28 Juni 2026 |02:05 WIB
Rokok Turunkan Kualitas Sperma, Suami Wajib Berhenti saat Promil
Promil tidak hanya bergantung pada kondisi kesehatan wanita. (Foto: Freepik)
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PROGRAM hamil (promil) tidak hanya bergantung pada kondisi kesehatan wanita, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kualitas sperma pada pria. Salah satu faktor yang kerap diabaikan adalah kebiasaan merokok, baik rokok tembakau maupun rokok elektrik.

Ternyata, rokok dapat berdampak langsung terhadap kesuburan pria. Kondisi ini membuat peluang keberhasilan kehamilan.

Rokok

1. Rokok Turunkan Kualitas Sperma

Dokter spesialis andrologi, dr. Jefry Tribowo dalam unggahan video di akun Instagram mengatakan bahwa merokok bisa memberikan dampak negatif yang cukup krusial terhadap kualitas sperma. Hal ini bisa berdampak jika pria tersebut tengah melakukan program hamil bersama istrinya.

dr. Jefry menjelaskan bahwa paparan asap rokok baik itu rokok tembakau maupun elektrik berpotensi meningkatkan radikal bebas di dalam tubuh. Hal ini secara langsung berdampak negatif pada kesehatan reproduksi pria dan bisa merusak kualitas sperma.

“Pasien yang kalau dia selama program hamil memilih untuk stop total merokok, dari sebelumnya merokok ya, itu perubahannya jauh banget ya," kata dr. Jefry.

 

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Topik Artikel :
Promil Wanita Pria Sperma Rokok
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