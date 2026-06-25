Mengenal Retail Apocalypse, Fenomena saat Brand-Brand Besar Runtuh

DUNIA ritel global dalam beberapa tahun terakhir menghadapi fenomena yang dikenal sebagai retail apocalypse. Istilah ini merujuk pada gelombang penutupan toko, kebangkrutan perusahaan ritel, hingga runtuhnya sejumlah merek besar yang sebelumnya mendominasi pasar.

Fenomena ini menjadi simbol perubahan besar dalam perilaku konsumen dan lanskap bisnis modern. Sejumlah nama besar yang pernah berjaya terpaksa menutup ribuan gerai, mengurangi operasional, atau bahkan mengajukan perlindungan kebangkrutan akibat gagal beradaptasi dengan perkembangan zaman.

1. Apa Itu Retail Apocalypse?

Dilansir dari Forbes, Kamis (25/6/2026), istilah retail apocalypse kerap digunakan untuk menggambarkan gelombang penutupan toko fisik dan runtuhnya sejumlah merek ritel besar dalam beberapa tahun terakhir. Namun, benarkah fenomena ini merupakan "kiamat" bagi industri ritel?

Retail apocalypse adalah kondisi ketika industri ritel konvensional mengalami penurunan drastis akibat berbagai faktor, mulai dari pergeseran kebiasaan belanja masyarakat ke platform digital, meningkatnya biaya operasional, hingga persaingan yang semakin ketat.

Istilah ini mulai populer di Amerika Serikat pada pertengahan 2010-an. Kala itu, sejumlah jaringan toko besar menutup ratusan hingga ribuan gerai dalam waktu singkat.

2. Mengapa Brand Besar Bisa Runtuh?

Banyak orang beranggapan bahwa merek besar akan selalu aman karena memiliki pelanggan setia dan jaringan bisnis yang luas. Namun kenyataannya, ukuran perusahaan tidak selalu menjamin keberlangsungan bisnis.

Beberapa faktor utama yang memicu keruntuhan brand besar antara lain:

1. Perubahan Pola Belanja Konsumen

Konsumen kini lebih memilih berbelanja secara online karena dinilai lebih praktis, cepat, dan menawarkan lebih banyak pilihan produk. Akibatnya, lalu lintas pengunjung ke pusat perbelanjaan dan toko fisik terus menurun.

2. Gagal Beradaptasi dengan Teknologi

Banyak perusahaan ritel terlambat mengembangkan platform digital atau strategi omnichannel. Saat pesaing sudah memanfaatkan e-commerce dan teknologi data pelanggan, sebagian brand masih bergantung pada model bisnis lama.

3. Beban Operasional yang Tinggi

Biaya sewa toko, gaji karyawan, logistik, dan operasional gerai fisik menjadi tantangan besar, terutama ketika penjualan tidak lagi tumbuh seperti sebelumnya.

4. Perubahan Generasi Konsumen

Generasi muda memiliki preferensi berbeda dibanding generasi sebelumnya. Mereka lebih menyukai pengalaman belanja yang personal, cepat, digital, dan sering kali lebih mempertimbangkan nilai serta keberlanjutan sebuah produk.