Green Flag vs Red Flag dalam Hubungan: Cara Mengenali Tanda Hubungan Sehat dan Tidak Sehat

ISTILAH green flag dan red flag semakin sering digunakan untuk menggambarkan kualitas seseorang dalam sebuah hubungan. Namun, banyak orang masih bingung membedakan mana perilaku yang merupakan tanda hubungan sehat dan mana yang menjadi sinyal peringatan.

Memahami kedua istilah ini penting agar seseorang dapat membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan terhindar dari dinamika yang merugikan. Lantas, apa itu green flag dan red flag? Simak ulasannya berikut ini.

Apa Itu Green Flag?

Green flag adalah tanda positif seseorang atau sebuah hubungan ada di jalur yang sehat. Green flag mencerminkan adanya rasa hormat, kepercayaan, komunikasi yang baik, serta dukungan emosional yang membuat kedua pihak merasa aman dan dihargai.

Dilansir dari Healthline, Berikut 5 Ciri-Ciri Green Flag dalam Hubungan:

1. Komunikasi yang terbuka dan jujur

Salah satu citi green flag dalam hubungan adalah pasangan mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara jelas tanpa rasa takut dihakimi. Ketika terjadi masalah, keduanya bersedia berdiskusi dan mencari solusi bersama.

2. Saling percaya

Kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan yang sehat. Pasangan tidak merasa perlu mengawasi secara berlebihan dan tetap memberikan ruang bagi satu sama lain.

3. Menghormati batasan pribadi

Setiap individu memiliki privasi, waktu, dan kebutuhan masing-masing. Pasangan yang green flag menghormati batasan tersebut tanpa memaksa atau mengontrol.

4. Mendukung pertumbuhan pasangan

Kemudian, ciri lain dari hubungan green flag adalah mendukung pertumbuhan pasangan. Hubungan yang sehat mendorong kedua pihak untuk berkembang, mengejar tujuan hidup, serta mempertahankan identitas diri di luar hubungan.

5. Mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa

Terakhir, ciri hubungan atau pasangan green flag adalah mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Green flag terlihat dari kemampuan pasangan untuk bertanggung jawab atas kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi.