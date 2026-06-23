Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Green Flag vs Red Flag dalam Hubungan: Cara Mengenali Tanda Hubungan Sehat dan Tidak Sehat

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 23 Juni 2026 |16:05 WIB
Green Flag vs Red Flag dalam Hubungan: Cara Mengenali Tanda Hubungan Sehat dan Tidak Sehat
Mengenal hubungan red flag dan green flag. (Foto: Freepik)
A
A
A

ISTILAH green flag dan red flag semakin sering digunakan untuk menggambarkan kualitas seseorang dalam sebuah hubungan. Namun, banyak orang masih bingung membedakan mana perilaku yang merupakan tanda hubungan sehat dan mana yang menjadi sinyal peringatan.

Memahami kedua istilah ini penting agar seseorang dapat membangun hubungan yang sehat, saling menghargai, dan terhindar dari dinamika yang merugikan. Lantas, apa itu green flag dan red flag? Simak ulasannya berikut ini.

4 Zodiak Paling Green Flag, Layak Jadi Pasangan!

Apa Itu Green Flag?

Green flag adalah tanda positif seseorang atau sebuah hubungan ada di jalur yang sehat. Green flag mencerminkan adanya rasa hormat, kepercayaan, komunikasi yang baik, serta dukungan emosional yang membuat kedua pihak merasa aman dan dihargai.

Dilansir dari Healthline, Berikut 5 Ciri-Ciri Green Flag dalam Hubungan:

1. Komunikasi yang terbuka dan jujur

Salah satu citi green flag dalam hubungan adalah pasangan mampu menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan pendapat secara jelas tanpa rasa takut dihakimi. Ketika terjadi masalah, keduanya bersedia berdiskusi dan mencari solusi bersama.

2. Saling percaya

Kepercayaan menjadi fondasi utama hubungan yang sehat. Pasangan tidak merasa perlu mengawasi secara berlebihan dan tetap memberikan ruang bagi satu sama lain.

Bangun Hubungan Sehat dan Langgeng, Ini 7 Cara Jitu Mewujudkannya

3. Menghormati batasan pribadi

Setiap individu memiliki privasi, waktu, dan kebutuhan masing-masing. Pasangan yang green flag menghormati batasan tersebut tanpa memaksa atau mengontrol.

4. Mendukung pertumbuhan pasangan

Kemudian, ciri lain dari hubungan green flag adalah mendukung pertumbuhan pasangan. Hubungan yang sehat mendorong kedua pihak untuk berkembang, mengejar tujuan hidup, serta mempertahankan identitas diri di luar hubungan.

5. Mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa

Terakhir, ciri hubungan atau pasangan green flag adalah mampu menyelesaikan konflik dengan dewasa. Perbedaan pendapat adalah hal yang wajar. Green flag terlihat dari kemampuan pasangan untuk bertanggung jawab atas kesalahan, meminta maaf, dan memperbaiki hubungan setelah konflik terjadi.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/29/612/3215335/toxic-x5gf_large.jpg
Mengenal Istilah 'Seagulling' yang Ramai di Medsos, Lebih Toxic dari Ghosting?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/612/3168943/stress-XjOp_large.jpg
5 Cara Menghadapi Bos yang Toxic di Kantor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150230/yuk_kenali_7_tanda_seseorang_punya_luka_batin_akibat_pengalaman_masa_kecil_dan_hubungan_toxic-cXUL_large.jpg
Yuk Kenali 7 Tanda Seseorang Punya Luka Batin Akibat Pengalaman Masa Kecil dan Hubungan Toxic!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/23/612/3226027//astrid_kuya-t3XN_large.jpg
Belajar dari Kasus Penyekapan, Astrid Kuya Ingatkan Perempuan Waspadai Pasangan Red Flag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/16/612/3131231//cara_mengubah_sikap_pasangan_jadi_baik-4CAJ_large.jpg
6 Cara Mengubah Pasangan Red Flag jadi Green Flag
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/26/612/3126100//viral_pria_pria_berkata_kasar_ke_karyawati_drive_thru-VqQv_large.JPG
Viral Pria Pria Berkata Kasar ke Karyawati Drive Thru, Kekasihnya Malah Ikut Tertawa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement