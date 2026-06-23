METOO Hadirkan Promo hingga 40 Persen di TikTok Super Brand Day

JAKARTA – Menjaga kesehatan gigi dan mulut tidak hanya tentang mengatasi masalah yang terlihat, tetapi juga membangun perlindungan yang kuat sejak dari akarnya. METOO menghadirkan rangkaian produk berbasis sains untuk membantu masyarakat mendapatkan gigi yang lebih kuat, sehat, dan nyaman setiap hari. Brand oral care ini mengusung filosofi Bio-Science Innovation.

Melalui program TikTok Super Brand Day yang berlangsung pada 19 Juni 2026 sampai 20 Juni 2026, METOO menghadirkan berbagai promo spesial. Promo yang dihadirkan mulai diskon hingga 40 persen, bundling eksklusif, hadiah langsung, serta gratis ongkir untuk berbagai produk unggulannya, dengan fokus utama pada produk terbaru METOO HAP Shield Toothpaste.

METOO MW-3 Advanced Whitening Tooth Paste mengandung tetrasodium pyrophosphate, sodium phytate, dan hydrated silica yang bekerja dengan lembut dan aman untuk mengembalikan kilau alami gigi. Ketiganya mampu mengurangi noda pada gigi, termasuk noda nikotin dan kopi, serta mengembalikan warna putih alami gigi.

Selain itu, pasta gigi ini juga dilengkapi dengan vitamin C dan E yang membantu memperkuat gigi dan gusi, serta probiotik yang efektif mengurangi bau mulut dan menekan pertumbuhan bakteri. Jadi, pasta gigi ini tidak hanya memutihkan, tetapi juga mampu mencegah gangguan pada mulut, seperti plak dan gigi berlubang.

METOO HAP Shield Toothpaste untuk gigi sensitif nafas lebih segar dan mencegah gigi berlubang karena bahan aktif pasta gigi ini mengandung 5 persen Hidroksiapatit (HAP).

“METOO HAP Shield Toothpaste cocok untuk Anda yang memiliki gigi sensitif dan gigi ngilu. Pasta gigi ini mengandung 5 persen HAP, yang mengisi lubang-lubang kecil di permukaan gigi, memperbaiki enamel gigi, menjaga gigi tetap kuat dan sehat, serta mencegah gigi berlubang,” kata Aiko.

HAP merupakan kandungan penting dalam pasta gigi modern. Bahan ini berperan dalam menggantikan mineral yang terkikis pada enamel gigi, sehingga efektif untuk memperbaiki enamel gigi yang rusak akibat asam atau plak gigi.