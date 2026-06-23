Trik Ampuh Bebas dari Jerawat di Badan, Simak Yuk!

JAKARTA - Punya jerawat di wajah pastinya mengganggu, apalagi jika jerawat ikut muncul di punggung, dada, atau bahu. Masalah kulit yang sering disebut bacne (jerawat punggung) atau jerawat badan ini memang menyebalkan.

Kondisi ini tentu bisa menurunkan rasa percaya diri, terutama saat ingin mengenakan pakaian yang sedikit terbuka. Namun tenang saja, kamu tidak sendirian menghadapi masalah ini.

Melansir dari laman kesehatan Right as Rain oleh UW Medicine, dr. Markus Boos, seorang ahli dermatologi, menjelaskan bahwa jerawat badan adalah hal yang sangat umum terjadi. Sama seperti jerawat di wajah, jerawat di area tubuh lainnya muncul ketika pori-pori kulit tersumbat oleh campuran sel kulit mati, minyak alami tubuh (sebum), dan bakteri.

Lalu, apa yang membuat jerawat ini betah bersarang di badan dan bagaimana cara mengusirnya? Simak triknya di bawah ini!

Faktor Pemicu Jerawat Badan

Jerawat di tubuh seringkali dipicu oleh beberapa kebiasaan sehari-hari yang mungkin tidak kamu sadari, antara lain:

Keringat yang dibiarkan mengering di kulit akan bercampur dengan minyak dan bakteri, sehingga menyumbat pori-pori.

Pakaian olahraga atau baju yang terlalu ketat bisa menggesek kulit dan mendorong kotoran masuk lebih dalam ke pori-pori.

Terkadang, residu dari sampo atau kondisioner yang mengalir ke punggung saat mandi bisa menyumbat pori-pori kulit jika tidak dibilas hingga benar-benar bersih.

Cara Ampuh Mengatasi Jerawat Badan

Jangan panik, ada beberapa langkah perawatan di rumah yang bisa kamu terapkan untuk membasmi jerawat badan:

1. Segera Mandi Setelah Berkeringat

Keringat adalah tempat bermain favorit bagi bakteri. Oleh karena itu, pastikan kamu selalu mandi sesegera mungkin setelah berolahraga atau melakukan aktivitas fisik yang berat. Jangan biarkan pakaian yang penuh keringat menempel di tubuh terlalu lama.

2. Gunakan Sabun Mandi Khusus