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5 Trik Belanja Hemat di PRJ, Anti Kantong Jebol

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 22 Juni 2026 |15:00 WIB
5 Trik Belanja Hemat di PRJ, Anti Kantong Jebol
5 Trik Belanja Hemat di PRJ, Anti Kantong Jebol (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2026 kembali menjadi salah satu destinasi favorit masyarakat untuk menghabiskan waktu sekaligus berburu berbagai produk menarik. Mulai dari kebutuhan rumah tangga, elektronik, fesyen, hingga kuliner, semuanya tersedia dengan beragam promo yang menggoda.

Namun, banyaknya penawaran dan diskon sering kali membuat pengunjung tanpa sadar mengeluarkan uang lebih banyak dari yang direncanakan. Agar pengalaman berbelanja tetap menyenangkan tanpa membuat kantong terkuras, ada beberapa strategi yang bisa diterapkan saat berkunjung ke PRJ.

Berikut lima trik belanja hemat di PRJ yang bisa Anda coba:

1. Datang Bersama Teman atau Keluarga

Berbelanja bersama teman atau anggota keluarga bisa membantu Anda lebih bijak dalam mengambil keputusan. Selain menemani selama berkeliling area pameran, mereka juga dapat memberikan masukan sebelum Anda membeli barang yang belum tentu dibutuhkan.

Kehadiran orang terdekat juga bisa menjadi pengingat agar tidak mudah tergoda membeli produk secara impulsif hanya karena sedang promo.

      
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