Viral! Ibu-Ibu Rebutan Hadiah Doorprize Sampai Tarik-tarikan dengan 2 Pemuda, Netizen: Isinya Apaan Sih Emang?

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan momen ibu-ibu rebutan hadiah doorprize. Bahkan, ibu tersebut sampai tarik-tarikan kardus hadiah tersebut dengan 2 pemuda laki-laki.

Aksi sang ibu jadi sorotan dan menuai beragam komentar. Ada yang penasaran apakah isi hadiah tersebut sehingga ibu-ibu tersebut begitu ngotot merebut hadiahnya.

1. Ibu-Ibu Rebutan Hadiah Doorprize

Dalam video yang diunggah akun @kualimerahputih, perebutan hadiah doorprize terjadi dalam sebuah acara olahraga. Aksi tersebut menjadi sorotan warganet karena memperlihatkan ketegangan yang di tengah acara yang awalnya berlangsung meriah.

Dalam video yang beredar, panitia tampak melemparkan hadiah doorprize dari atas panggung ke arah peserta. Dua pemuda yang berada di dekat area tersebut berhasil lebih dulu menangkap hadiah tersebut dan berusaha mengamankannya.

Namun, situasi berubah ketika seorang ibu ikut mengklaim bahwa dirinya juga berhak atas hadiah tersebut. Perbedaan klaim inilah yang kemudian memicu aksi tarik-menarik antara ibu tersebut dengan dua pemuda yang sudah lebih dulu mendapatkan hadiah.