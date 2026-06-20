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Jangan Makanan Ini Sebelum Berhubungan Intim, Bikin Stamina Pria Loyo

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 21 Juni 2026 |02:10 WIB
Jangan Makanan Ini Sebelum Berhubungan Intim, Bikin Stamina Pria Loyo
Jangan Makanan Ini Sebelum Berhubungan Intim, Bikin Stamina Pria Loyo (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Menjaga stamina saat berhubungan intim tidak hanya bergantung pada kebugaran fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh pola makan. Beberapa jenis makanan ternyata dapat berdampak kurang baik terhadap performa seksual pria jika dikonsumsi sebelum bercinta.

Menurut informasi dari Mens Clinic International, asupan makanan berperan penting dalam mendukung kesehatan seksual. Bahkan, perbaikan pola makan dan gaya hidup diketahui dapat membantu sebagian pria yang mengalami gangguan fungsi seksual, termasuk disfungsi ereksi. Karena itu, selain memilih makanan yang mendukung stamina, penting juga untuk mengetahui makanan yang sebaiknya dihindari sebelum berhubungan intim.

Makanan yang Sebaiknya Dihindari Sebelum Berhubungan Intim

1. Makanan Tinggi Garam

Makanan yang mengandung banyak garam dapat memengaruhi tekanan darah. Padahal, ereksi yang optimal membutuhkan aliran darah yang lancar dan kesehatan pembuluh darah yang baik. Konsumsi makanan asin secara berlebihan berisiko meningkatkan tekanan darah, sehingga dapat mengganggu performa seksual, terutama pada pria yang memiliki riwayat hipertensi.

2. Makanan Olahan dan Cepat Saji

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