Liburan Sekolah Jadi Penuh Warna bersama Pororo Carnival di Kota Kasablanka

JAKARTA - Kota Kasabalanka siap ramaikan liburan sekolah dengan menghadirkan Pororo Carnival: Colorful Garden Adventure, yang berlangsung di Grand Atrium dan Mosaic Walk, lantai dasar, pada 12 Juni hingga 5 Juli 2026. Sebagai destinasi keluarga pilihan di Jakarta, Kota Kasablanka menghadirkan untuk pertama kalinya Meet and Greet di Indonesia enam karakter favorit Pororo sekaligus, yaitu Pororo, Loopy, Eddy, Petty, Poby, dan Crong, dalam satu rangkaian acara yang penuh keceriaan.

Dalam acara tersebut, pengunjung berkesempatan untuk berinteraksi dan berfoto langsung bersama karakter-karakter favorit Pororo di setiap akhir pekannya, yaitu pada tanggal 13, 14, 20, 21, 27, dan 28 Juni 2026 pukul 14.00 dan 17.00. Kemudian pada 4 Juli 2026 pukul 18.00 dan 5 Juli 2026 tersedia pukul 14.00, 16.00, dan 18.00 WIB. Setiap pengunjung dapat menikmati sesi meet and greet bersama Pororo ini secara gratis.

Selain itu, liburan semakin meriah dengan berbagai aktivitas seru yang dapat dinikmati pengunjung, misalnya Pororo Adventure dengan lima wahana permainan seperti Magical Dome, Maze, Car Track, Airplane Ride, dan Tractor Ride. Kemudian terdapat Carnival Booth dengan enam permainan berhadiah Pororo themed prizes Bagi para penggemar Pororo tersedia Merchandise Area dengan berbagai koleksi eksklusif serta penawaran spesial diskon hingga 10 persen bagi PG Card member pada produk tertentu.

Setelah puas bermain, pengunjung dapat mengabadikan momen di spot ikonik Giant Pororo setinggi 7 meter yang menjadi daya tarik utama dan area foto favorit. Semua aktivitas tersebut dapat pengunjung temukan di Grand Atrium dan Mosaic Walk, Kota Kasablanka.

Kehadiran Pororo Carnival: Colorful Garden Adventure di Kota Kasablanka merupakan wujud konsistensi dalam menghadirkan pengalaman destinasi yang tidak hanya sebagai pusat perbelanjaan, tetapi juga sebagai ruang rekreasi yang menyenangkan bagi keluarga.