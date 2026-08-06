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6 Layanan yang Bisa Gunakan Promo Travelling Bank Mega

Anindita Trinoviana , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |12:00 WIB
6 Layanan yang Bisa Gunakan Promo Travelling Bank Mega
Ilustrasi Promo Travelling Bank Mega. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Pertengahan tahun adalah waktu yang ideal untuk merencanakan perjalanan, baik berkeliling dalam negeri maupun terbang ke luar negeri. Terlebih dengan adanya promo travelling tengah tahun seperti yang ditawarkan Bank Mega, karena memberikan kesempatan bagi nasabahnya untuk menikmati berbagai diskon menarik yang mendukung kebutuhan perjalanan tersebut. Promo ini berlaku mulai dari pemesanan tiket, hotel, hingga transportasi lokal. 

Anda bisa memanfaatkan penawaran dari berbagai platform dan layanan yang bekerja sama dengan Bank Mega. Menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debit, atau QRIS M-Smile, Anda memberikan Anda akses lebih mudah untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. 

Lantas, apa saja destinasi liburan yang bisa Anda kunjungi dengan promo travelling dari Bank Mega ini? Berikut adalah 6 layanan yang bisa Anda manfaatkan selama periode promo berlangsung.

1. Traveloka

Traveloka hadir sebagai salah satu platform utama bagi pemegang Kartu Kredit Bank Mega untuk memperoleh diskon saat memesan tiket dan hotel domestik. Ada diskon hingga Rp250.000 dengan kode promo MEGACC250 untuk transaksi minimal Rp6.000.000. Sedangkan untuk transaksi mulai dari Rp1.500.000, diskon Rp50.000 bisa didapatkan dengan kode MEGACC50. Kuota harian terbatas antara 30 sampai 40 transaksi per hari tergantung jenis diskon.

Pengguna Kartu Debit juga mendapatkan promo khusus dengan potongan maksimal Rp60.000 menggunakan kode MEGADCSH60. Khusus pemesanan hotel dan tiket pesawat rute Asia Pasifik, tersedia kode kupon MEGAAPP100. Dengan promo ini, Anda bisa menghemat biaya perjalanan domestik secara efektif ketika melakukan pemesanan melalui Traveloka.

2. Tiket.com 

Jika ingin membandingkan harga, Tiket.com dan Airpaz bisa menjadi pilihan alternatif. Tiket.com memberikan diskon hingga Rp150.000 dengan kode TIKETMEGA150 untuk transaksi minimum Rp3.000.000. Promo tersebut berlaku untuk tiket pesawat dan hotel domestik maupun internasional.

3. Garuda Indonesia

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