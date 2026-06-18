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Viral! Ayah Bakar Ijazah dan Seragam Anaknya yang Masih Sekolah Karena Pernikahan Dini

Tim Okezone , Jurnalis-Jum'at, 19 Juni 2026 |06:10 WIB
Viral! Ayah Bakar Ijazah dan Seragam Anaknya yang Masih Sekolah Karena Pernikahan Dini
Viral! Ayah Bakar Ijazah dan Seragam Anaknya yang Masih Sekolah Karena Pernikahan Dini (Foto: Okezone)
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JAKARTA - Sebuah video yang memperlihatkan seorang ayah membakar ijazah, seragam sekolah, buku tulis, hingga sepatu milik anak perempuannya viral di media sosial. Peristiwa yang terjadi di Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat (NTB), itu disebut dipicu oleh kekecewaan sang ayah setelah putrinya yang masih duduk di kelas II SMP memutuskan menikah di usia dini.

Dalam video yang beredar, sang ayah mengungkapkan rasa kecewanya karena merasa gagal membimbing anaknya. Rekaman tersebut kemudian ramai diperbincangkan warganet setelah diunggah di media sosial.

"Rasa kekecewaan orang tua gagal mendidik anak. Semoga tidak dialami sama teman-teman yang punya anak cewek masih sekolah. Cukup saya saja yang merasakannya," ujar pria tersebut dalam video yang turut diunggah akun Instagram Okezone.

Pernikahan Dini

Kepala desa setempat membenarkan kejadian tersebut. Dijelaskan bahwa aksi pembakaran perlengkapan sekolah dilakukan karena orang tua merasa kecewa terhadap keputusan anaknya yang memilih menikah di usia muda.

Menurut keterangan pemerintah desa, peristiwa itu bermula saat remaja perempuan tersebut belum kembali ke rumah hingga sekitar pukul 21.00 Wita setelah pergi bersama kekasihnya. Kondisi tersebut membuat sang ayah khawatir dan mencari keberadaan anaknya.

Setelah menemukan putrinya, sang ayah kemudian membawanya ke rumah keluarga sang kekasih. Tak lama kemudian, proses pernikahan keduanya dilakukan sesuai dengan adat yang berlaku di lingkungan setempat.

Pemerintah desa mengungkapkan bahwa berbagai upaya edukasi mengenai pentingnya kedewasaan usia perkawinan sebenarnya telah dilakukan melalui sosialisasi di tingkat dusun. Namun, pernikahan tersebut tetap berlangsung.

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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