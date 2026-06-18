Coconut Milk Sehat Nggak Sih? Ini Kata Ahli!

JAKARTA - Coconut milk atau yang di Indonesia populer dengan sebutan santan, merupakan cairan kental berwarna putih susu. Cairan ini diperoleh dari hasil ekstraksi atau perasan daging kelapa tua yang telah diparut dan dicampur dengan sedikit air.

Santan menjadi bahan dasar yang sangat penting dalam kekayaan kuliner tradisional, khususnya di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, karena mampu memberikan aroma gurih serta tekstur yang kental pada berbagai masakan.

Namun, masyarakat sering mengira bahwa coconut milk tidak sehat. Dokter Gizi Klinik Maggie, Sp.GK menjelaskan lewat Instagram pribadinya, meskipun sama-sama dari kelapa, coconut milk, coconut oil, dan daging kelapa itu beda komposisi nutrisinya.

“Kelapa ini pada dasarnya tinggi lemak jenuh, makanya dari dulu santan sering dianggap nggak sehat untuk kesehatan jantung atau kolesterol. Tapi sekarang buktinya lebih kompleks, karena sebagian besar lemak pada kelapa berupa medium chain triglycerides yang di tubuh kita metabolismenya beda dengan long chain triglycerides,” ujarnya.

Long chain triglycerides merupakan jenis lemak yang lebih umum ditemukan pada berbagai makanan, seperti daging, produk susu, dan minyak goreng. Jadi cenderung lebih cepat dipakai menjadi energi.