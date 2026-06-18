Libur Sekolah Tiba, 3 Aktivitas yang Bisa Dicoba Bersama Keluarga Tanpa Keluar Banyak Biaya

JAKARTA – Musim libur sekolah sering kali identik dengan rencana jalan-jalan dan berbagai aktivitas keluarga. Namun, di tengah berbagai kebutuhan yang semakin beragam, banyak orang tua mulai mencari aktivitas yang tetap menyenangkan sekaligus ramah di kantong.

Kabar baiknya, liburan yang berkesan tidak selalu harus diisi dengan perjalanan jauh atau agenda yang padat. Dengan sedikit kreativitas, banyak aktivitas yang tetap dapat memberikan pengalaman baru sekaligus menjadi momen quality time bersama keluarga.

Berikut beberapa ide yang bisa dicoba selama masa liburan sekolah:

1. Jelajahi Tempat Edukatif atau Pameran Seni di Kota Sendiri

Banyak kota kini memiliki pilihan destinasi edukatif dan rekreatif yang ramah keluarga, mulai dari museum, galeri dan pameran seni, perpustakaan modern, taman kota, hingga pusat sains dan budaya.

Selain lebih hemat dibanding perjalanan luar kota, aktivitas ini juga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar hal baru dengan cara yang menyenangkan. Tidak jarang, tempat-tempat tersebut juga menghadirkan program khusus, workshop, atau pameran tematik yang diselenggarakan selama musim liburan sekolah.