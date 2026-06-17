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Viral! Ibu-Ibu Diturunkan dari KRL Gara-Gara Ribut Usai Gantung Payung di Handgrip

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 18 Juni 2026 |06:05 WIB
Viral! Ibu-Ibu Diturunkan dari KRL Gara-Gara Ribut Usai Gantung Payung di Handgrip
Ibu-ibu diturunkan dari KRL. (Foto: Instagram)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan seorang ibu diturunkan dari Kereta Rel Listrik (KRL). Penyebabnya dikabarkan gara-gara rebut usai gantung payung di handgrip atau pegangan tangan kereta.

Video keributan itu viral di media sosial. Aksinya dapat teguran dari petugas hingga akhirnya dikeluarkan paksa di Stasiun Pasar Minggu.

Ibu-ibu diturunkan dari KRL

1. Ibu-Ibu Diturunkan dari KRL

Dilansir dari video yang beredar di media sosial, seorang ibu ditarik paksa keluar KRL oleh petugas. Peristiwa itu dikabarkan terjadi di dalam rangkaian KRL pada Selasa 16 Juni 2026.

Peristiwa ini diduga dipicu oleh tindakan penumpang perempuan tersebut yang menggantung payung di handgrip dalam gerbong. Awalnya, petugas keamanan KRL menegur penumpang tersebut dan meminta agar payung yang digantung di handgrip diturunkan. Hal ini dilakukan demi menjaga keselamatan serta kenyamanan penumpang lain di dalam kereta.

Namun, teguran tersebut disebut tidak diterima dengan baik oleh penumpang yang bersangkutan. Alhasil, adu mulut antara keduanya di dalam gerbong.

 

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Topik Artikel :
Ibu-Ibu KRL Video Viral Viral
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