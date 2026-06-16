Diet Optimal, Pahami Cara Konsumsi Chia Seed yang Benar

JAKARTA - Chia seed dipercaya mampu menurunkan berat badan dan sering dikonsumsi bagi orang yang sedang menjalani program diet. Chia seed adalah biji-bijian dari tanaman Salvia hispanica, yang banyak ditemukan di wilayah Amerika Tengah. Biji ini dikenal sebagai tinggi protein. Namun, mengonsumsinya tak bisa asal dimakan saja. Kalau cara konsumsinya salah hasilnya pun tak akan optimal.

Dokter Spesialis Penyakit Dalam Rika Devi memaparkan cara yang benar mengonsumsi chia seed. Lewat Instagram pribadinya ia menjelaskan, chia seed harus direndam dengan air.

“Jadi kalau mau dikonsumsi, rendam dulu dalam air malam sebelumnya supaya chia seed mengembang. Jadi jangan langsung ditelan berupa chia seed murni. Harus campur air terlebih dahulu,” ujarnya.

Cara kedua mengonsumsi chia seed, dr. Rika melanjutkan, jangan jadikan satu-satunya sumber serat. “Chia seed itu beragam, dan merupakan salah satu tipe serat yang tidak larut dalam air. Jadi buat Anda yang sulit buang air besar tentunya butuh jenis serat yang lain, yaitu dari sayur dan buah,” tuturnya.

Lalu, tips lainnya, pada saat mengonsumsi chia seed harus memberi jeda saat minum vitamin atau obat-obatan yang lain, karena chia seed ini akan mengembang di dalam saluran cerna dan tentunya bisa mengganggu penyerapan obat atau vitamin yang ada.

“Keempat, saat Anda mengonsumsi chia seed jangan lupa minum air yang banyak. Ini sangat penting. Kalau Anda sukar BAB, minum chia seed tanpa minum air yang banyak otomatis buang air besar akan jauh lebih sulit,” kata dr. Rika.

Nah, gimana? Sudah paham kan cara mengonsumsi chia seed dengan benar. Untuk hasil yang optimal, yuk lakukan cara di atas dalam kehidupan sehari-hari.

(Agustina Wulandari )

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