Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Mitos atau Fakta: Bisa Tertular Penyakit Kelamin dari Toilet Umum, Kolam Renang, atau Handuk?

Djanti Virantika , Jurnalis-Selasa, 16 Juni 2026 |09:05 WIB
Mitos atau Fakta: Bisa Tertular Penyakit Kelamin dari Toilet Umum, Kolam Renang, atau Handuk?
Toilet. (Foto: Freepik)
A
A
A

PENYAKIT menular seksual (PMS) dianggap bisa dengan mudah menular. Bahkan, ada pandangan yang menyebut PMS bisa menular di toilet umum, berenang di kolam yang sama, atau karena tidak sengaja menggunakan handuk milik orang lain.

Apakah anggapan tersebut benar atau sekadar mitos semata? Hal ini tentunya menarik untuk diulas lebih mendalam.

Handuk

1. Penularan Penyakit Kelamin

Dokter Kulit dari RS Columbia Hospital Pulomas, dr. Radema Maradong Ayu Pranata, Sp.DVE, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone menegaskan bahwa pandangan itu mitos semata. Dia menjelaskan bahwa bakteri dan virus penyebab sebagian besar penyakit menular seksual membutuhkan kondisi lingkungan tertentu untuk bisa bertahan hidup dan menularkan infeksi.

Di luar tubuh manusia, mikroorganisme tersebut biasanya tidak dapat hidup lama. Alhasil, risiko penularan melalui benda mati atau fasilitas umum menjadi sangat rendah.

“Mitos (seseorang bisa tertular penyakit kelamin menular hanya karena menggunakan toilet umum duduk, berenang di kolam yang sama, atau salah pakai handuk orang lain),” ucap dr. Dema.

"Jarang banget, mungkin hanya 0,000 sekian persen, karena bakteri itu harus hidup di lingkungan yang sesuai untuk dia hidup. Begitu juga virus. Kalau tidak sesuai, dia tidak bisa bertahan. Jadi jarang banget," jelas dr. Dema.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/19/612/3023027/bingung-dengan-kelakuan-istri-saat-pms-pria-ini-curhat-ke-ai-QIqWSJ5Wrr.jpg
Bingung dengan Kelakuan Istri saat PMS, Pria Ini Curhat ke AI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/05/481/2623953/sering-mual-saat-haid-coba-atasi-dengan-4-tips-ini-phMqhjrFs6.jpg
Sering Mual saat Haid, Coba Atasi dengan 4 Tips Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/07/04/481/2623470/5-penyebab-mual-saat-haid-hati-hati-bisa-jadi-tanda-bahaya-KnOWJfvhp2.jpg
5 Penyebab Mual saat Haid, Hati-Hati Bisa Jadi Tanda Bahaya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2022/06/29/481/2620403/pil-kontrasepsi-hormonal-ampuh-perbaiki-mood-swing-kala-pms-loh-LiTGB7SeMr.jpg
Pil Kontrasepsi Hormonal Ampuh Perbaiki Mood Swing kala PMS Loh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/10/13/481/2292850/5-cara-mengatasi-kelelahan-saat-pms-6G18a7gm94.jpg
5 Cara Mengatasi Kelelahan saat PMS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/17/481/2279157/berita-baik-kasus-penyakit-menular-seksual-menurun-selama-pandemi-covid-19-OEpJgXxOiJ.jpg
Berita Baik, Kasus Penyakit Menular Seksual Menurun Selama Pandemi Covid-19
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement