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Mitos atau Fakta: Benarkah Biji Apel Mengandung Racun?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |15:05 WIB
Mitos atau Fakta: Benarkah Biji Apel Mengandung Racun?
Biji apel. (Foto: dok Freepik/jcomp)
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JAKARTA - Pernah dengar rumor kalau biji apel itu beracun? Buah apel memang super sehat dan punya segudang manfaat, tapi bagian tengahnya sering bikin orang was-was. Yuk, bedah faktanya agar kamu tak panik kalau tiba-tiba tak sengaja menelan biji apel!

Ada Sianida di Balik Biji Apel?

Ternyata, rumor itu bukan mitos belaka. Melansir Healthline, biji apel mengandung sebuah zat bernama amygdalin. Ketika biji ini dikunyah sampai hancur dan masuk ke perut, amygdalin akan bereaksi dengan enzim pencernaan dan melepaskan sianida, ya, zat kimia yang dikenal sebagai racun mematikan.

Tenang, ada kabar baiknya. Kalau kamu tak sengaja menelan biji apel secara utuh (tanpa dikunyah), kamu bakal baik-baik saja. Biji apel punya lapisan kulit luar yang sangat kuat dan kebal terhadap cairan asam lambung.

Jadi, kalau ditelan utuh, zat beracunnya tidak akan bocor dan bijinya akan ikut terbuang secara alami melalui kotoran. Selain itu, tubuh juga sebenarnya punya sistem enzim sendiri yang bisa menetralisir racun sianida jika jumlahnya sangat sedikit.

Butuh Berapa Biji Sampai Berbahaya?

Menurut data kesehatan, untuk mencapai dosis sianida yang fatal pada orang dewasa (dengan berat badan sekitar 70 kg), kamu harus mengunyah sampai halus sekitar 200 biji apel sekaligus! Sebagai gambaran, itu setara dengan mengumpulkan dan memakan biji dari 40 buah apel.

Jadi, kalau cuma satu atau dua biji yang tak sengaja tergigit, efeknya tidak akan membahayakan tubuhmu. Namun, para ahli tetap sangat menyarankan untuk membuang biji apel (serta biji buah lain seperti persik, aprikot, dan ceri) karena keracunan sianida bisa memicu gejala bahaya seperti sesak napas hingga kehilangan kesadaran.

Biji apel memang bisa menghasilkan racun sianida, tapi hanya benar-benar berbahaya kalau kamu sengaja mengunyahnya dalam jumlah yang sangat masif. Walau begitu, buat amannya, yuk biasakan selalu membuang bijinya sebelum makan buah apel!

(Agustina Wulandari )

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