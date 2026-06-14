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Viral Video Pratama Arhan Gandeng Inka Andestha saat Kondangan, Netizen: Cintanya Setara!

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |06:11 WIB
Viral Video Pratama Arhan Gandeng Inka Andestha saat Kondangan, Netizen: Cintanya Setara!
Viral Video Arhan Pratama Gandeng Inka Andestha saat Kondangan ke Pernikahan Ernando Ari, Netizen: Cintanya Setara! (Foto: Instagram)
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JAKARTA - Video yang memperlihatkan pesepak bola Timnas Indonesia, Pratama Arhan, menghadiri acara pernikahan Ernando Ari tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Dalam video yang beredar, Arhan tampak datang bergandengan dengan selebgram Inka Andestha.

Kebersamaan keduanya kembali menarik perhatian warganet. Sejumlah netizen memberikan komentar positif terkait kedekatan Arhan dan Inka yang belakangan kerap terlihat bersama di berbagai kesempatan.

"Kalau cintanya setara enak dipandang," tulis akun ria**********.

Sebelumnya, nama Inka Andestha juga sempat menjadi sorotan setelah hadir dalam momen wisuda Arhan. Kehadirannya kala itu memicu spekulasi publik mengenai kedekatan mereka.

arhan inka

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