Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kecanduan Film Porno Bisa Diobati, Ini Caranya

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 15 Juni 2026 |02:10 WIB
Kecanduan Film Porno Bisa Diobati, Ini Caranya
Kecanduan Film Porno Bisa Diobati, Ini Caranya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Kecanduan pornografi dapat berdampak pada kesehatan mental, produktivitas, hingga kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Meski demikian, kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan langkah yang tepat dan dukungan yang memadai, seseorang dapat mengurangi hingga menghentikan kebiasaan tersebut secara bertahap.

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia, Agustino Zulys, dalam unggahan di akun Instagramnya membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang keluar dari kecanduan pornografi.

Tips Mengurangi Kecanduan Pornografi

Memutus Pemicu Pornografi

Salah satu faktor yang membuat seseorang terus mengakses konten pornografi adalah kemudahan akses terhadap berbagai situs, akun, grup, atau konten serupa. Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi atau memutus akses terhadap pemicu tersebut.

“Bagaimana mengatasinya? Pertama, putuskan pemicunya, akunnya, websitenya, grup-grupnya, kontennya. Ini bukan pekerjaan kita saja, tapi juga pekerjaan instansi pemerintah. Bekerjalah untuk melindungi anak bangsa,” kata Prof. Zulys.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/11/482/3224043/porno-D3A8_large.jpg
Kenapa Nonton Film Porno Bikin Otak Susah Fokus?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/28/482/3221299/porno-KCuA_large.jpg
Hindari Kebiasaan Nonton Film Porno dan Masturbasi di Pagi Hari, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/25/482/3220735/pria-qbeM_large.jpg
Terlalu Sering Menonton Film Porno Bisa Merusak Kesehatan Seksual Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/12/482/3218091/porno-Ip7o_large.jpg
Dampak Buruk Terlalu Sering Nonton Konten Pornografi, Bikin Susah Konsentrasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/25/337/3039619/social_media-IQdD_large.jpg
Tren Pornografi Anak Muda Meningkat, Media Sosial Jadi Sarangnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/09/11/485/2103591/mengenal-deep-fake-masa-depan-industri-film-dewasa-xvKcV04PCl.png
Mengenal Deep Fake, Masa Depan Industri Film Dewasa
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement