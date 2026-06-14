Kecanduan Film Porno Bisa Diobati, Ini Caranya

JAKARTA - Kecanduan pornografi dapat berdampak pada kesehatan mental, produktivitas, hingga kemampuan seseorang dalam mengendalikan diri. Meski demikian, kondisi ini bukan sesuatu yang tidak bisa diatasi. Dengan langkah yang tepat dan dukungan yang memadai, seseorang dapat mengurangi hingga menghentikan kebiasaan tersebut secara bertahap.

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia, Agustino Zulys, dalam unggahan di akun Instagramnya membagikan sejumlah langkah yang dapat dilakukan untuk membantu seseorang keluar dari kecanduan pornografi.

Tips Mengurangi Kecanduan Pornografi

Memutus Pemicu Pornografi

Salah satu faktor yang membuat seseorang terus mengakses konten pornografi adalah kemudahan akses terhadap berbagai situs, akun, grup, atau konten serupa. Karena itu, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengurangi atau memutus akses terhadap pemicu tersebut.

“Bagaimana mengatasinya? Pertama, putuskan pemicunya, akunnya, websitenya, grup-grupnya, kontennya. Ini bukan pekerjaan kita saja, tapi juga pekerjaan instansi pemerintah. Bekerjalah untuk melindungi anak bangsa,” kata Prof. Zulys.