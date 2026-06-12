Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Celana Ketat pada Pria Bisa Turunkan Kualitas Sperma? Ini Kata Dokter

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 13 Juni 2026 |02:05 WIB
Celana Ketat pada Pria Bisa Turunkan Kualitas Sperma? Ini Kata Dokter
Celana jeans ketat pria. (Foto: Freepik)
A
A
A

HATI-hati para pria jika sering memakai jeans super ketat atau celana dalam yang terlalu ketat. Kebiasaan tersebut ternyata bisa menyebabkan pria mandul!

Ada dasar ilmiah yang mengungkap fakta tersebut. Celana ketat pada pria bisa menurunkan kualitas sperma.

3 Cara Mudah Merawat Celana Jeans agar Awet, Cuci Manual dan Jangan Masukkan ke dalam Mesin

1. Kenapa Celana Ketat Bisa Berpengaruh?

Dokter Kulit dari RS Columbia Hospital Pulomas, dr. Radema Maradong Ayu Pranata, Sp.DVE, dalam acara Morning Zone di Youtube Okezone mengatakan produksi sperma pada pria sangat sensitif terhadap suhu. Testis secara alami berada di luar tubuh (dalam skrotum) karena membutuhkan suhu sekitar 2 hingga 4 derajat Celsius lebih rendah dari suhu tubuh agar dapat menghasilkan sperma dengan optimal.

Ketika pria memakai celana dalam atau celana luar yang terlalu ketat, area sekitar testis bisa menjadi lebih hangat dari kondisi normal. Peningkatan suhu inilah yang dapat mengganggu proses pembentukan sperma.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa peningkatan suhu di area testis dapat berdampak pada penurunan jumlah sperma, gangguan pergerakan sperma (motilitas), hingga peningkatan jumlah sperma abnormal. Selain itu, penggunaan celana ketat juga bisa membuat penurunan kualitas keseluruhan sperma.

“Fakta (sering memakai celana jeans yang super ketat atau celana dalam yang terlalu ketat bagi pria bisa merusak kualitas sperma hingga memicu kemandulan). Itu ada penelitiannya,” ujar dr. Dema.

“Kalau pakai celana dalam ketat atau celana jeans ketat, itu nanti suhu di luar sama suhu di dalam akan berbeda. Akhirnya kalau suhu berbeda, testisnya akan menguarkan sperma lebih sedikit. Mungkin banyak cacatnya di spermanya,” lanjutnya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Celana Ketat Celana Jeans sperma
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/26/482/3220924/sperma-Vhl8_large.jpg
Bahaya Buang Sperma di Muka, Bisa Picu Infeksi Jika Terkena Mata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/21/482/3219805/celana_dalam-LgGw_large.jpg
Benarkah Pakai Celana Dalam Ketat Bikin Laki-Laki Mandul?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/20/482/3219579/sperma-WlLU_large.jpg
Benarkah Sperma Berenang Seperti Atlet Olimpiade? Ini Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/18/482/3219185/ejakulasi-dANZ_large.jpg
Penderita Diabetes Bisa Alami Ejakulasi Kering, Dokter: Sperma Tidak Keluar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/03/612/2303573/alami-sperma-berdarah-kenali-pertemuan-pertamanya-r0uClSAR5H.jpg
Alami Sperma Berdarah? Kenali Pertolongan Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/04/04/485/2039153/blogger-cantik-ini-rela-konsumsi-sperma-agar-tetap-awet-muda-4yiKlapn1n.jpg
Blogger Cantik Ini Rela Konsumsi Sperma Agar Tetap Awet Muda
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement