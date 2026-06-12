Apa Itu Penyakit Trimethylaminuria? Bisa Bikin Hilang Percaya Diri hingga Depresi

JAKARTA - Pernahkah kamu bertemu dengan seseorang dengan bau amis di badan meski sudah mandi, memakai deodorant atau parfum? Jika pernah jangan langsung menilai bahwa orang tersebut bau badan. Namun, bisa jadi ia mengidap kondisi medis langka bernama Trimethylaminuria.

Lalu apa sih sebetulnya penyakit Trimethylaminuria? Bagi sebagian orang mungkin nama penyakit ini sangat asing di telinga. Namun di dunia medis penyakit ini pernah dijumpai.

Influencer kesehatan, dr. Aditya Surya Pratama dalam unggahan di akun instagramnya mengatakan, penyakit tersebut merupakan kondisi di mana tubuh seseorang gagal memecah senyawa kimia Trimethylamine (TMA) dari senyawa berbau amis yang dihasilkan pencernaan makanan yang tinggi kolom dan senyawa nitrogen.

“Normalnya enzim FMO3 di hati itu mengubah TMA menjadi Trimethylamine N-Oxide di mana bentuk yang tidak berbau. Tapi pada penderita ini si enzim FMO3 ini dia rusak atau tidak aktif sehingga TMA menumpuk di dalam tubuh dan keluar lewat keringat, nafas, urin atau cairan reproduksi,” kata dr. Aditya, dikutip Jumat (12/6/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan sebuah studi bahwa mutasi pada gen FMO3 bisa mengganggu jalur metabolisme TMA dan mengakibatkan kadar TMA pada tubuh meningkat hingga 10 sampai 50 kali lebih tinggi. “Sehingga bau yang keluar sangat kuat dan khas seperti ikan busuk,” ucapnya.