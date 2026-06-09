Justin Hubner Segera Jadi Ayah Kamari, Ini Cara Bangun Hubungan dengan Anak Sambung

Justin Hubner Segera Jadi Ayah Kamari, Ini Tantangan dan Cara Bangun Hubungan dengan Anak Sambung (Foto: Instagram)

JAKARTA - Pesepak bola Justin Hubner dengan Jennifer Coppen segera melangsungkan pernikahan pada pekan ini. Artinya, Justin akan menjadi ayah sambung bagi Kamari. Menjalani peran sebagai ayah sambung tentu bukan perkara mudah. Dibutuhkan kesabaran, komitmen, dan kemampuan membangun hubungan yang sehat dengan anak yang sebelumnya telah memiliki figur ayah biologis.

Melansir schoolofparenting, bagi sebagian orang, menjadi ayah sambung sering kali menghadirkan berbagai tantangan. Mulai dari rasa canggung, kebingungan dalam menempatkan diri, hingga proses mendapatkan kepercayaan dari anak. Namun, dengan pendekatan yang tepat, hubungan yang hangat dan harmonis tetap bisa terjalin.

Hal penting yang perlu dipahami oleh seorang ayah sambung

1. Bangun Komunikasi yang Terbuka

Salah satu hambatan terbesar dalam hubungan antara ayah sambung dan anak adalah rasa canggung. Anak mungkin masih beradaptasi dengan kehadiran sosok baru dalam keluarganya, sementara ayah sambung juga kerap merasa belum memiliki tempat yang jelas dalam kehidupan sang anak.

Karena itu, komunikasi yang terbuka menjadi fondasi utama. Meski prosesnya tidak selalu mudah, membiasakan diri untuk berbicara secara jujur dan saling mendengarkan dapat membantu menciptakan rasa nyaman di dalam keluarga.

2. Hargai Ruang Pribadi Anak