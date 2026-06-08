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Kisah Arezoo Eskandari, Pesepeda Asal Iran yang Jual Mobil Demi Keliling Asia

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Senin, 08 Juni 2026 |23:10 WIB
Kisah Arezoo Eskandari, Pesepeda Asal Iran yang Jual Mobil Demi Keliling Asia
Kisah Arezoo Eskandari, Pesepeda Asal Iran yang Jual Mobil Demi Keliling Asia (Foto: Okezone)
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JAKARTA – Perjalanan lintas negara yang dilakukan pesepeda asal Iran, Arezoo Eskandari, menarik perhatian publik. Demi mewujudkan impiannya menjelajahi Asia dengan sepeda, perempuan tersebut rela menjual mobil pribadinya dan menjalani kehidupan sederhana selama perjalanan.

Arezoo membagikan kisahnya saat menghadiri temu media di kawasan Jakarta Selatan, Senin (8/6/2026). Selama tujuh bulan terakhir, ia bersepeda seorang diri melintasi sejumlah negara di Asia sambil membawa pesan perdamaian dan persahabatan dari rakyat Iran.

Arezoo menjelaskan, perjalanan tersebut dimulai dari Beijing, China, tujuh bulan lalu. Dari sana, ia mengayuh sepeda melewati wilayah selatan China, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, hingga akhirnya tiba di Indonesia.

“Saya memulai perjalanan saya tujuh bulan yang lalu dari China ke Beijing, lalu bersepeda ke selatan China, Vietnam, Laos, Thailand, Malaysia, dan sekarang di Indonesia,” ujar Arezoo.

Indonesia menjadi negara ketujuh yang disinggahinya dalam perjalanan tersebut. Ini juga merupakan kunjungan pertamanya ke Tanah Air. Meski baru lima hari berada di Indonesia, Arezoo mengaku terkesan dengan keramahan masyarakat setempat.

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