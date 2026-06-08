Rayakan Satu Dekade, INDOFEST 2026 Dukung Pertumbuhan Industri Outdoor Nasional

JAKARTA – Indonesia Outdoor Festival (INDOFEST) 2026 kembali hadir sebagai pameran perlengkapan kegiatan luar ruang (outdoor) dan petualangan terbesar di Asia Tenggara. Lebarannya anak outdoor ini diselenggarakan selama empat hari mulai 4-7 Juni 2026 di Hall B - JICC Senayan, Jakarta.

Memasuki usia ke-10, INDOFEST mengangkat tema yang merefleksikan perjalanan panjang festival sebagai ruang temu bagi para pegiat, komunitas, pelaku usaha, dan pencinta kegiatan luar ruang di Indonesia. Tema tersebut sekaligus menjadi simbol bahwa satu dekade perjalanan bukanlah akhir, melainkan titik awal untuk melangkah menuju babak baru pengembangan ekosistem outdoor nasional.

Chief Executive Officer COS Event Disyon Toba mengatakan, penyelenggaraan tahun ini menjadi momentum istimewa karena menandai satu dekade perjalanan INDOFEST sejak pertama kali digelar pada 2016.

“Perjalanan 10 tahun INDOFEST tidaklah mudah. Tantangan terbesar adalah menyatukan produsen, pelaku industri outdoor, komunitas, dan berbagai pemangku kepentingan untuk memiliki visi dan tujuan yang sama, yaitu memperkenalkan produk, aktivitas outdoor, serta mengembangkan komunitas luar ruang di Indonesia,” ujarnya.

Disyon menjelaskan, dukungan yang berbagai pihak termasuk pemerintah, masih diperlukan agar sektor ini dapat berkembang secara optimal dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian nasional.