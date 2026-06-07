Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Kamu Lagi Merasa Bahagia? Ternyata Ada Penjelasan Ilmiahnya Lho, Yuk Simak!

Niko Prayoga , Jurnalis-Minggu, 07 Juni 2026 |11:00 WIB
Kamu Lagi Merasa Bahagia? Ternyata Ada Penjelasan Ilmiahnya Lho, Yuk Simak!
Ilustrasi merasa bahagia. (Foto: dok Freepik/cookie_studio)
A
A
A

JAKARTA - Perasaan bahagia merupakan perasaan yang kerap dirasakan seseorang saat mendapat sesuatu yang menyenangkan atau menimbulkan kesenangan dalam hati mereka. Namun pernahkah kamu mencari tahu bagaimana respons tubuh kamu agar perasaan bahagia itu muncul?

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia Profesor Agustino Zulys dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa perasaan bahagia bisa dijelaskan secara saintifik. Ia menyebut, kebahagiaan timbul dari hasil kerja berbagai molekul kecil yang ada di dalam tubuh. 

“Dalam tubuh kita kebahagiaan bukan sekedar perasaan melainkan hasil kerja molekul-molekul kecil yang luar biasa yang kita kenal molekul kebahagiaan,” kata Prof. Zulys, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan ada beberapa molekul yang menjadi pilar dari timbulnya rasa kebahagiaan. Salah satunya adalah molekul dopamin atau hormon pencapaian. Molekul tersebut membuat seseorang merasa senang saat mencapai sebuah sesuatu atau keberhasilan. 

“Secara ilmiah dopamin bekerja di reward sistem otak kita. Tapi hati-hati kelebihan dopamin bisa bikin kecanduan. Misalnya kebanyakan nonton racin, serotonin hormon ketenangan ini yang membuat kita tenang, stabil dan tidak mudah stres,” ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/612/3169075//pasutri-6h2c_large.jpg
Manfaat Menonton Film Horor dengan Pasangan: Bikin Hubungan Makin Lengket!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/03/482/3167356//happy-4tTJ_large.jpg
Cara Mudah Melatih Otak Agar Hidup Lebih Bahagia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/612/3166575//pasutri-WrPA_large.jpg
5 Manfaat Utama Mencium Kening Istri Saat Bangun Tidur, Bikin Hubungan Makin Mesra
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/14/612/3155197//orang_senyum-4pC2_large.jpg
Kebahagiaan Menurut Orang Muda, Samakah dengan Bahagiamu ?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/24/612/3107543//apakah_orang_berjalan_cepat_kurang_bahagia-nDuA_large.jpg
Berjalan Cepat Tanda Kamu Kurang Bahagia? Penelitian Ungkap Faktanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/10/612/3094153//nenek_berusia_100_tahun_bagikan_tips_agar_panjang_umur-1FP0_large.png
Yuk Simak! Nenek Berusia 100 Tahun Bagikan Tips Panjang Umur
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement