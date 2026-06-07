Kamu Lagi Merasa Bahagia? Ternyata Ada Penjelasan Ilmiahnya Lho, Yuk Simak!

JAKARTA - Perasaan bahagia merupakan perasaan yang kerap dirasakan seseorang saat mendapat sesuatu yang menyenangkan atau menimbulkan kesenangan dalam hati mereka. Namun pernahkah kamu mencari tahu bagaimana respons tubuh kamu agar perasaan bahagia itu muncul?

Guru Besar FMIPA Universitas Indonesia Profesor Agustino Zulys dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan bahwa perasaan bahagia bisa dijelaskan secara saintifik. Ia menyebut, kebahagiaan timbul dari hasil kerja berbagai molekul kecil yang ada di dalam tubuh.

“Dalam tubuh kita kebahagiaan bukan sekedar perasaan melainkan hasil kerja molekul-molekul kecil yang luar biasa yang kita kenal molekul kebahagiaan,” kata Prof. Zulys, dikutip Sabtu (6/6/2026).

Ia menjelaskan ada beberapa molekul yang menjadi pilar dari timbulnya rasa kebahagiaan. Salah satunya adalah molekul dopamin atau hormon pencapaian. Molekul tersebut membuat seseorang merasa senang saat mencapai sebuah sesuatu atau keberhasilan.

“Secara ilmiah dopamin bekerja di reward sistem otak kita. Tapi hati-hati kelebihan dopamin bisa bikin kecanduan. Misalnya kebanyakan nonton racin, serotonin hormon ketenangan ini yang membuat kita tenang, stabil dan tidak mudah stres,” ucapnya.