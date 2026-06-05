Viral! 2 Perempuan Cekcok di Gerbong Wanita KRL Green Line, Sampai Jambak-jambakan

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan dua perempuan terlibat cekcok di gerbong wanita KRL Green Line. Dalam video rekaman yang beredar, keduanya bahkan terlihat saling adu mulut hingga situasi memanas.

Panasnya perseteruan bahkan membuat kedua perempuan itu berujung pada aksi jambak-jambakan di dalam gerbong. Padahal, gerbong kereta saat itu tengah dipadati penumpang.

1. Cekcok

Dilansir dari akun Threads @titamahalia, cekcok diduga bermula dari kesalahpahaman antara kedua penumpang. Namun, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap maupun penyebab pasti insiden tersebut.

Situasi yang awalnya hanya adu argumen verbal disebut semakin memanas hingga keduanya terlibat kontak fisik. Kejadian ini membuat suasana di dalam gerbong wanita menjadi gaduh dan mengganggu kenyamanan penumpang lainnya.

Peristiwa itu sontak menarik perhatian penumpang lain yang berada di lokasi kejadian. Beberapa terlihat berusaha melerai, sementara lainnya hanya merekam insiden tersebut.

Video pun kemudian tersebar luas di berbagai platform media sosial. Hingga kini, video tersebut masih ramai diperbincangkan warganet karena dinilai mengganggu kenyamanan pengguna transportasi umum.