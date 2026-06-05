Kemenkes Bakal Seragamkan Warna Kemasan Rokok Tembakau dan Elektronik, Ini Alasannya

JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan bakal memberlakukan peraturan keseragaman warna terhadap semua kemasan rokok. Hal itu berlaku untuk rokok tembakau maupun elektrik yang beredar di Indonesia.

Aturan tersebut dirancang dalam Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) tentang Pencantuman Peringatan Kesehatan dan Informasi pada Produk Tembakau dan Rokok Elektronik (vape dan sejenisnya). Salah satu substansinya adalah terkait standarisasi kemasan atau penyeragaman warna kemasan.

1. Alasan Penyeragaman Warna

Plt. Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, dr. Andi Saguni, mengatakan langkah tersebut dilakukan guna mengurangi daya tarik produk, khususnya bagi anak dan remaja. Sebab, kemasan rokok dan vape selama ini tidak hanya berfungsi sebagai wadah produk namun juga sarana promosi.

Dengan begitu, hal tersebut bisa menarik perhatian dan minat calon perokok baru, terutama kelompok usia muda. Apalagi, angka prevalensi perokok anak di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan serius.

“Tujuan utama pengaturan kemasan seragam bukan untuk melarang produk yang legal, melainkan untuk mengurangi daya tarik visual yang selama ini membuat produk tembakau lebih menarik bagi anak-anak dan remaja. Kemasan rokok tidak boleh menjadi media promosi yang mendorong generasi muda mulai merokok,” ujar dr. Andi dalam keterangan resminya, dikutip Jumat 5 Juni 2026.

2. Standarisasi Kemasan Efektik

Andi Saguni menyebut, kebijakan itu juga dilatarbelakangi oleh berbagai studi internasional yang menunjukkan bahwa penerapan standarisasi kemasan efektif menurunkan daya tarik produk tembakau, meningkatkan efektivitas peringatan kesehatan, dan membantu mencegah inisiasi merokok pada anak serta perokok pemula.

“Ketika unsur desain yang menarik dikurangi, perhatian masyarakat akan lebih terfokus pada pesan kesehatan yang tercantum pada kemasan. Ini merupakan salah satu strategi yang terbukti efektif dalam upaya pengendalian konsumsi tembakau,” ucap dia.