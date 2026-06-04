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Tren Pendakian Meningkat, Menhut Siapkan Pembatasan Sesuai Daya Tampung Gunung

Yuwantoro Winduajie , Jurnalis-Jum'at, 05 Juni 2026 |09:05 WIB
Tren Pendakian Meningkat, Menhut Siapkan Pembatasan Sesuai Daya Tampung Gunung
Tren naik gunung meningkat. (Foto: Freepik)
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JAKARTA Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menyoroti meningkatnya tren pendakian gunung. Hal ini dipicu fenomena fear of missing out (FOMO).

Menurutnya, tingginya antusiasme masyarakat untuk naik gunung perlu diimbangi dengan pengelolaan yang baik. Utamanya terkait aspek keselamatan dan daya dukung kawasan konservasi.

Segini Harta Kekayaan Menhut Raja Juli Antoni yang Kini Disorot Terkait Bencana Banjir Sumatera

1. Tren Pendakian Meningkat

Raja Juli mengatakan tren pendakian yang terus meningkat tidak boleh dibiarkan tanpa pengaturan. Pasalnya, hal itu berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan maupun kerusakan lingkungan.

"Antusiasme ini luar biasa, harus kita kanalisasi, kita harus apresiasi, namun aspek safety juga penting," kata Raja Juli dalam acara Indonesia Outdoor Festival (Indofest) di Jakarta International Convention Center (JICC), Kamis (4/6/2026),

Raja Juli mencontohkan masih adanya wisatawan yang mendaki gunung tanpa persiapan memadai setelah membeli paket wisata murah.

"Saya dapat cerita ini misalkan banyak orang yang jalan-jalan ke Gili Trawangan kemudian diberikan paket murah naik Rinjani, kemudian pergi ke Gunung Rinjani tanpa peralatan yang cukup, tanpa pengetahuan yang cukup, sehingga akhirnya terjadilah apa yang tidak kita inginkan," ujarnya.

 

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