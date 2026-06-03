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Jangan Lakukan Ini saat Hubungan Intim jika Ingin Cepat Hamil

Tim Okezone , Jurnalis-Kamis, 04 Juni 2026 |02:06 WIB
Jangan Lakukan Ini saat Hubungan Intim jika Ingin Cepat Hamil
Jangan Lakukan Ini saat Hubungan Intim jika Ingin Cepat Hamil (Foto: Freepik)
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JAKARTA - Pasangan yang sedang merencanakan kehamilan umumnya akan memperhatikan berbagai faktor yang dapat meningkatkan peluang pembuahan. Selain menjaga kesehatan reproduksi dan mengetahui masa subur, ada beberapa kebiasaan saat berhubungan intim yang dinilai kurang mendukung proses terjadinya kehamilan.

Hal yang Tidak Boleh Dilakukan saat Berhubungan Intim Jika Ingin Cepat Hamil

1. Menggunakan Alat Kontrasepsi

Hal yang paling mendasar adalah menghentikan penggunaan alat atau metode kontrasepsi apabila memang sedang merencanakan kehamilan. Selama kontrasepsi masih digunakan, peluang terjadinya pembuahan tentu akan berkurang atau bahkan terhambat.

2. Ejakulasi Tidak Terjadi di Dalam Vagina

Agar proses pembuahan dapat berlangsung, sperma perlu berada sedekat mungkin dengan leher rahim (serviks). Karena itu, ejakulasi di luar vagina tidak mendukung pertemuan sperma dengan sel telur.

3. Jarang Berhubungan Intim

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