Kabar Gembira! Pengunjung Bisa Masuk Ancol Gratis, Catat Tanggalnya!

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari Kawasan Wisata Ancol bagi masyarakat Jakarta dan sekitarnya. Masyarakat bisa mendapatkan akses masuk gratis ke Ancol dalam periode yang sudah ditentukan.

Hal itu diumumkan langsung oleh pihak Ancol melalui unggahan di instagram resmi mereka @ancoltamanimpian.

Dalam unggahan itu, poster pengumuman menunjukkan bahwa masyarakat bisa gratis masuk Ancol pada periode 8 hingga 19 Juni 2026. Namun, akses bebas masuk atau gratis itu hanya berlaku dari pukul 16.00 sampai 23.00 WIB.

“Gratis Masuk Ancol 8 s.d 19 Juni 2026 pukul 16.00 - 23.00 WIB,” demikian isi pengumuman dalam poster tersebut, dikutip Rabu (3/6/2026).

Dalam caption unggahan tersebut, pihak Ancol menuliskan bahwa gratisnya akses masuk bagi masyarakat dalam periode di atas merupakan salah satu peran Ancol dalam memeriahkan usia Jakarta yang bakal memasuki usia 5 abad.

“Dalam rangka kemeriahan Jakarta menuju 5 abad, kamu bisa gratis masuk Ancol,” tambah mereka.

Meski demikian, akses bebas masuk atau gratis itu memiliki syarat dan ketentuan tertentu yang harus diperhatikan oleh masyarakat. Salah satunya adalah akses bebas masuk itu tidak berlaku bagi kendaraan dan unit rekreasi.