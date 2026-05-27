Ancol Targetkan 30.000 Kunjungan Wisatawan di Libur Idul Adha 2026

JAKARTA - Kawasan Wisata Ancol menargetkan puluhan ribu wisatawan memadati area rekreasi selama libur Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk memproyeksikan jumlah kunjungan mencapai 30.000 orang pada Rabu (27/5/2026).

Target tersebut disampaikan Corporate Communication PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk, Daniel Windriatmoko, saat ditemui di Kawasan Ancol.

Daniel mengungkapkan, hingga pukul 10.00 WIB jumlah wisatawan yang datang ke Pantai Ancol telah mendekati 10.000 pengunjung.

“Untuk jumlah kunjungan, pemutakhiran sampai pukul 10.00 tadi sudah mendekati angka 10.000,” ujar Daniel.

Menurut dia, angka kunjungan tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode libur panjang Kenaikan Isa Almasih dan akhir pekan sebelumnya.