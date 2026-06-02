Dua Lipa dan Callum Turner Resmi Menikah, Konsep Intimate Wedding Jadi Sorotan

Mei Sada Sirait , Jurnalis-Selasa, 02 Juni 2026 |16:00 WIB
Dua Lipa dan Callum Turner menikah. (Foto: dok Instagram/dualipa)
JAKARTA - Kabar bahagia datang dari penyanyi global Dua Lipa yang baru saja dinikahi oleh Callum Turner. Di balik kabar bahagia tersebut, konsep pernikahan yang mereka usung justru menjadi perhatian publik.

Meski memiliki nama besar, keduanya memilih menggelar pernikahan yang sederhana dan intim. Pasangan tersebut memilih melangsungkan pemberkatan pernikahan secara tertutup di Old Marylebone Town Hall, London.

Acara sakral tersebut pun hanya dihadiri keluarga dan orang-orang terdekat. Dari beberapa informasi, suasana pernikahan Dua Lipa dan Callum Turner disebut sangat jauh dari kesan glamor.

Tak hanya konsep acaranya, busana pengantin Dua Lipa juga menjadi sorotan. Penyanyi berusia 30 tahun itu tidak mengenakan gaun pengantin tradisional, melainkan setelan rok dan blazer warna putih gading rancangan Schiaparelli. 

Penampilannya dinilai terinspirasi dari gaya ikonik Bianca Jagger saat menikah pada 1971, yang juga memilih siluet non-konvensional untuk hari pernikahannya. Tren bridal suit sendiri belakangan semakin populer di kalangan calon pengantin yang ingin tampil elegan tanpa harus memakai gaun besar. 

