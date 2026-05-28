Viral! Sapi Rusak Acara Pernikahan Sampai Pelaminan Hancur, Pengantin Histeris

SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan pengantin nangis histeris di hari pernikahannya. Penyebabnya, acara pernikahannya dirusah sapi yang mengamuk.

Bahkan, dalam video yang beredar, sapi tersebut sampai merusak pelaminan. Momen ini terjadi jelang Idul Adha 2026.

1. Sapi Rusak Acara Pernikahan

Hari bahagia berubah menjadi kepanikan yang dikabarkan terjadi di Purwokerto, Jawa Tengah, setelah seekor sapi kurban tiba-tiba mengamuk dan masuk ke area tenda pernikahan. Hewan tersebut bahkan sempat naik ke pelaminan dan merusak dekorasi yang sudah disiapkan untuk acara sakral tersebut.

Dilansir dari unggahan akun @tante.rempong.official, dalam video yang beredar, tampak seekor sapi berukuran besar berdiri di area pelaminan yang sudah dihias rapi. Suasana tenda yang semula dipenuhi persiapan acara pernikahan mendadak berubah menjadi panik.

Beberapa orang terlihat berusaha menenangkan sapi tersebut, termasuk seorang pria yang diduga pawang hewan. Namun, kondisi sapi yang diduga lepas kendali membuat situasi semakin sulit dikendalikan dalam beberapa saat.

Akibat kejadian itu, sejumlah fasilitas pernikahan seperti kursi tamu undangan dilaporkan rusak dan berserakan. Dekorasi pelaminan yang sebelumnya sudah tertata juga ikut berantakan. Padahal, acara akad nikah pasangan tersebut dijadwalkan berlangsung dalam waktu dekat.