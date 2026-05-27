Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tidak Cepat Rusak

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 27 Mei 2026 |20:10 WIB
Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tidak Cepat Rusak
Cara Menyimpan Daging Kurban agar Tidak Cepat Rusak (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Cara menyimpan daging kurban agar tidak cepat rusak. Saat Hari Raya Idul Adha, banyak orang menerima daging kurban dalam jumlah cukup banyak sehingga memilih menyimpannya di kulkas untuk stok beberapa hari ke depan. Namun, penyimpanan yang kurang tepat dapat membuat daging cepat rusak dan meningkatkan risiko kontaminasi bakteri.

Mengutip laman Healthline, daging merah maupun unggas mentah berpotensi mengandung bakteri dan virus penyebab keracunan makanan. Beberapa mikroorganisme yang sering ditemukan di antaranya Salmonella, Listeria, Campylobacter, E. coli, hingga virus norovirus dan hepatitis A.

Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat (CDC) bahkan tidak menganjurkan mencuci daging mentah sebelum disimpan. Alasannya, percikan air dari proses pencucian bisa menyebarkan bakteri ke permukaan dapur, peralatan masak, maupun bahan makanan lain di sekitarnya.

Meski demikian, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa perlakuan tertentu dapat membantu mengurangi jumlah bakteri pada permukaan daging. Misalnya dengan merendam atau menyemprot daging menggunakan larutan asam seperti cuka dan air lemon.

Selain membantu mengurangi bakteri, larutan asam juga dipercaya dapat membuat tekstur daging lebih empuk dan menambah cita rasa.

Berikut beberapa bahan yang umum digunakan:

  • Cuka putih
    Cuka mengandung asam asetat yang diketahui dapat membantu menghambat pertumbuhan bakteri pada permukaan daging sapi, ayam, maupun bebek.
  • Jus lemon atau jeruk nipis
    Kandungan asam alami pada lemon dan jeruk nipis dinilai efektif membantu mengurangi jumlah bakteri sekaligus menjaga rasa daging tetap segar.
  • Natrium hidroksida (NaOH) food grade
    Bahan tambahan pangan ini digunakan untuk membantu menghambat pertumbuhan jamur dan bakteri. Namun penggunaannya harus sesuai standar keamanan pangan.

Meski demikian, langkah paling efektif untuk membunuh bakteri dan virus pada daging tetap dengan memasaknya hingga matang sempurna.

Agar daging kurban tetap aman dan tahan lebih lama saat disimpan di kulkas, berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan:

  • Cuci tangan dan peralatan dapur

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/298/3019664/ingat-begini-cara-tepat-menyimpan-daging-kurban-O8BcgIwRlO.jpg
Ingat, Begini Cara Tepat Menyimpan Daging Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/30/298/2839328/peserta-masterchef-indonesia-beberkan-cara-paling-baik-menyimpan-daging-hewan-kurban-wolTBt1te2.jpg
Peserta MasterChef Indonesia Beberkan Cara Paling Baik Menyimpan Daging Hewan Kurban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/26/298/2837521/berapa-lama-idealnya-daging-kurban-disimpan-di-kulkas-azMqejMH8N.jpg
Berapa Lama Idealnya Daging Kurban Disimpan di Kulkas?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/23/612/2445101/sebelum-menyimpan-daging-di-kulkas-pastikan-tak-dicuci-dulu-ya-dM45UWr8e9.jpg
Sebelum Menyimpan Daging di Kulkas, Pastikan Tak Dicuci Dulu Ya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/07/19/298/2443167/tips-jitu-simpan-daging-kurban-supaya-awet-LPFK6avDjL.jpg
Tips Jitu Simpan Daging Kurban Supaya Awet
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/11/05/481/2304548/berapa-lama-daging-mentah-bisa-disimpan-di-kulkas-tHDW6SMNKX.jpg
Berapa Lama Daging Mentah Bisa Disimpan di Kulkas?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement