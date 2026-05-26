Mengenal Jasa Clipper yang Bisa Hasilkan Uang Puluhan Juta

JAKARTA – Perkembangan industri digital dan media sosial membuka banyak peluang kerja baru, khususnya di bidang kreatif. Salah satu profesi yang kini mulai banyak diminati generasi muda adalah clipper, pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan video pendek untuk kebutuhan konten digital.

Profesi ini dinilai memiliki peluang cukup besar karena kebutuhan akan konten singkat di berbagai platform media sosial terus meningkat. Selain fleksibel, pekerjaan sebagai clipper juga disebut dapat menghasilkan pendapatan yang cukup menjanjikan.

Apa Itu Profesi Clipper?

Mengutip penjelasan dari laman Universitas Negeri Surabaya, clipper adalah seseorang yang bertugas memotong, menyunting, dan merangkai potongan video maupun audio menjadi konten singkat yang menarik dan mudah dipahami.

Hasil kerja seorang clipper biasanya berupa cuplikan podcast, highlight pertandingan gim atau olahraga, hingga teaser produk untuk media sosial seperti TikTok, Instagram Reels, dan YouTube Shorts.

Faktor Munculnya Profesi Clipper

Munculnya profesi ini dipengaruhi oleh perubahan pola konsumsi media digital masyarakat. Beberapa faktor yang mendorong tingginya kebutuhan clipper antara lain:

1. Konten video pendek semakin populer