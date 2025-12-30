Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Moms, Ini 4 Tips Atur Bonus Akhir Tahun Biar  Enggak Cepat Habis

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Selasa, 30 Desember 2025 |12:10 WIB
Moms, Ini 4 Tips Atur Bonus Akhir Tahun Biar  Enggak Cepat Habis
Moms, Ini 4 Tips Atur Bonus Akhir Tahun Biar  Enggak Cepat Habis
JAKARTA - Bonus Akhir Tahun sering kali menjadi momen yang ditunggu-tunggu apalagi bertepatan dengan liburan Natal danTahun Baru. Pekerja bisa mendapat pemasukan tambahan dari bonus tersebut.

Namun, bonus akhir tahun sering kali hanya numpang lewat dan cepat habis imbas tingginya gaya hidup. Tanpa pengelolaan yang baik, bonus akhir tahun bisa habis dalam waktu singkat. 

Agar bonus akhir tahun lebih bermanfaat dan tidak hanya lewat begitu saja, berikut beberapa tips mengelola bonus akhir tahun dengan bijak dirangkum Okezone, Selasa (30/12/2025).

1. Buat Daftar Prioritas

Pertama membuat daftat prioritas. Sebelum membelanjakan bonus akhir tahun, buatlah daftar kebutuhan yang benar-benar penting. Dahulukan kebutuhan utama seperti keperluan hari raya, membantu keluarga, atau membayar kewajiban yang tertunda. Dengan begitu, pengeluaran akan lebih terkontrol.

2. Sisihkan untuk Tabungan

Jangan habiskan uang bonus akhir tahun hanya untuk foya-foya. Usahakan menyisihkan sebagian bonus akhir tahun untuk ditabung. Meski jumlahnya tidak besar, kebiasaan menabung dari bonus akhir tahun bisa membantu mempersiapkan kebutuhan di masa depan atau dana darurat.

3. Atur Anggaran Belanja

Memgatur anggaran belanja sangat mempengaruhi sisa bonus akhir tahun Anda. Tentukan batas anggaran untuk setiap kebutuhan, misalnya belanja pakaian, makanan, atau hadiah. Mengatur anggaran akan membantu menghindari pengeluaran berlebihan dan pembelian impulsif.

4. Hindari Pengeluaran Konsumtif

Sagu lagi ialah menghindari pengeluaran konsumtif dan berlebih. Diskon dan promo menjelang hari raya memang menggoda, tetapi tetaplah bijak. Belilah barang sesuai kebutuhan, bukan sekadar keinginan. Ingat, bonus akhir tahun bukan berarti harus dihabiskan semuanya.
 

(Kurniasih Miftakhul Jannah)

      
